Sigaraya ne kadar zam geldi? 2022 zamdan sonra sigara fiyatları

Son dakika! Sigaraya ne kadar zam geldi? Güncel sigara fiyatları merak konusu oldu. Milyonlarca kişi 'sigaraya ne kadar zam geldi, sigara fiyatı ne kadar oldu?' sorusuna yanıt arıyor. Marlboro, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M zamdan sonra fiyatları...

Son dakika! Sigaraya ne kadar zam geldi? Güncel sigara fiyatları merak konusu oldu. Milyonlarca kişi "sigaraya ne kadar zam geldi, sigara fiyatı ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Marlboro, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M zamdan sonra fiyatları...

Sigaraya ne kadar zam geldi?

Sigara fiyatlarının 3 TL artacağına ilişkin sosyal medyada paylaşımlar yapıldı. Birçok zam haberinden sonra da sigaraya ne kadar zam geldiği de araştırılmaya başlandı. Fakat resmi kaynaklardan sigaranın zammına ilişkin bir açıklama gelmedi. Şu an için Kira zam oranı ve Memur maaşı zam oranı belirlendi.

SON DAKİKA! Sigara ve alkol grubundan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artış gösterdi. ÖTV'deki artış oranı yüzde 47 oldu. Fiyatların belirlenmesinin ardından yeni fiyat listesi yayınlanacaktır.

2022 zamdan sonra sigara fiyatları

Sigara zamlarına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Güncel sigar fiyatları aşağıdaki gibi devam ediyor.

Philip Morris Marka

Marlboro Edge: 19 TL

Marlboro Touch: 20 TL

Marlboro: 21 TL

Parliament: 21,50 TL

Lark: 18 TL

Chesterfield: 17,50 TL

Chesterfield Mode: 15,50 TL

L&M: 17,50 TL

Parliament Midnight Blue: 20,50 TL

Muratti: 19 TL

Muratti Blu: 18 TL

JTI Marka Sigaralar

Winston Slender: 18 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 18 TL

Winston: 19 TL

Winston Xsence Black&Gray: 20 TL

Camel Slender: 17,50 TL

Camel: 18 TL

Monte Carlo Slender: 17,50 TL

Monte Carlo: 17,50 TL

LD: 17,50 TL

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.