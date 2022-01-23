Sezen Aksu ne dedi? Sezen Aksu Hz. Adem ve Hz. Havva açıklaması | Son dakika Sezen Aksu basın açıklaması

Sezen Aksu ne dedi? Sezen Aksu Hz. Adem ve Hz. Havva açıklaması bekleniyordu. Son dakika haberlerinde gündeme tekrar gelen Aksu, sosyal medya hesaplarından 'Hop Dedik' ve 'Avcı' isimli iki şarkısını örnek göstererek konuya açıklık getirdi. Peki ama Aksu ne açıklama yaptı? Sezen Aksu'nun son dakika açıklamaları...

Sezen Aksu ne dedi? Sezen Aksu Hz. Adem ve Hz. Havva açıklaması bekleniyordu. Son dakika haberlerinde gündeme tekrar gelen Aksu, sosyal medya hesaplarından "Hop Dedik" ve "Avcı" isimli iki şarkısını örnek göstererek konuya açıklık getirdi. Peki ama Aksu ne açıklama yaptı? Sezen Aksu'nun son dakika açıklamaları...

Sezen Aksu ne dedi?

Sezen Aksu'nun "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı şarkısının içerisindegeçen; "Selam söyleyin o cahil, Havva ile Adem'e" sözleri gündeme bomba gibi düştü. Aksu konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından sonunda yanıt verdi. Diyanet İşleri de Sezen Aksu için açıklamada bulunmuştu.

Sezen Aksu Hz. Adem ve Hz. Havva açıklaması

Sezen Aksu'nun gündemde yankı uyandıran şarkısı "Şahane Bir Şey Yaşamak" eleştiri yapanları ikiye ayırdı. Bir kesim diniaçıdan böyle bir şeyin uygun görülmediğini savunurken diğer bir kesim "cahil" kelimesinin tüm insanlık adına olduğunu ve altındaki mesajın anlaşılmadığını savundu.

Sezen Aksu konuyla ilgili ilk kez açıklamada bulundu. Aksu "Hop Dedik" ve "Avcı" isimlerindeki iki şarkısıyla konuya açıklık getirdi.

Sezen Aksu'nun açıklaması

Merhaba,

Öncelikle bireysel veya kurumsal olarak, ayrıca TV kanallarındaki açık oturumlarda, sağduyulu açıklamalarıyla farklı açılardan ele alıp konunun anlaşılmasına çalışan, destek mesajları veren, arayan soran, tanıdığım tanımadığım tüm dostlarıma teşekkür ederim.

Malumunuz olduğu üzere konu ben değilim, konu memleket.

Kendimi bildim bileli çeşitli insanlık hallerini gözlemliyor ve söze döküyorum biliyorsunuz.

Mesela 2010'da şu şarkıyı yazmışım:

O ne dedi? Bu ne dedi?

Kim ne dedi?

Harcanan hayatlar bunlar

Vermişler ateşe yedi düveli

Hababam kaynıyo' kazanlar

Hadi buyurun, biz gönüllüyüz

İple çekiyoruz vaktimizi

Kim en günahsızsa gelsin

Gelsin ilk o vursun bizi

Dizilmişler bi' de dizi dizi

Hiçbirinde yok tek bi' yara izi

Ateşe de yürürüz evelallah

Aşk yaksın yakacaksa bizi

Hadi siz düşünün, top bizde

Mangal gibi yürek çok bizde

Alevere dalavere yok bizde

"Yok" dedik, "Yok" dedik

Kırılıp dökülüyoruz lakin

Direniyoruz sakin sakin

E siz de dilinize biraz hâkim

"Hop" dedik, "Hop" dedik

Ya seyirci ya yanansın

Ortası yok, sınanansın

Ya emniyet şeridinde

Ya uçurtmaya uyansın

Aşağıdakini de dün gece (21 Ocak 2022) yazdım.

AVCI

Sen beni üzemezsin

Zaten çok üzgünüm

Nereye baksam acı

Nereye baksam acı

Ben avım sen avcı

Vur bakalım….

Sen beni sezemezsin

Dilimi ezemezsin

Nereye baksam acı

Nereye baksam acı

Kim yolcu kim hancı

Dur bakalım…

Beni öldüremezsin

Sesim, sazım, sözüm var benim

Ben derken ben herkesim

Sonuç olarak 47 yıldır yazıyorum….

Yazmaya da devam edeceğim.

Sezen” .