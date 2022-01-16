Sezen Aksu Şahane Bir Şey Yaşamak Sözleri | Sezen Aksu 'Hz. Adem ile Hz. Havva' geçen şarkı sözleri
Sezen Aksu - Şahane Bir Şey Yaşamak Sözleri | Sosyal medyada büyük bir tepkiye sebep olan 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkı sözleri merak ediliyordu. Geçtiğimiz haftalarda Aksu'nun söz yazdığı, orijinal eserin; Alexander Dim Papaconstantinou, Sam Debbie, Djupstrom Bjorn Mats Johan, Hajji Bilal, Jannusi Achraf, Khayat Nadir ait olduğu şarkının içerisinde 'Hz. Adem ile Hz. Havva' (a.s.) hakkında söylenen sözler beğenilmedi. Peki ama Sezen Aksu'nun şarkısında Hz. Havva ve Hz. Adem nasıl geçiyor? İşte detaylar...
2022-01-16 11:52:09
Sezen Aksu - Şahane Bir Şey Yaşamak Sözleri | Sosyal medyada büyük bir tepkiye sebep olan "Şahane Bir Şey Yaşamak" şarkı sözleri merak ediliyordu. Geçtiğimiz haftalarda Aksu'nun söz yazdığı, orijinal eserin; Alexander Dim Papaconstantinou, Sam Debbie, Djupstrom Bjorn Mats Johan, Hajji Bilal, Jannusi Achraf, Khayat Nadir ait olduğu şarkının içerisinde "Hz. Adem ile Hz. Havva" (a.s.) hakkında söylenen sözler beğenilmedi. Peki ama Sezen Aksu'nun şarkısında Hz. Havva ve Hz. Adem nasıl geçiyor? İşte detaylar...
Sezen Aksu - Şahane Bir Şey Yaşamak Sözleri
Sezen Aksu'nun sözlerini yazdığı "Şahane Bir Şey Yaşamak" şarkısı sosyal medyayı ikiye böldü. Bir kesim "Hz. Adem ve Hz. Havva"dan "insanlık" adına bahsedildiğini ve hepimizin cahilce hareket ettiğini vurguladığını söylüyor. Diğer Bir kesim ise "dini değerlere hakaret" olarak adlandırıyor. İşte o infial oluşmasına sebep olan "Şahane Bir Şey Yaşamak" şarkı sözleri...
Sezen Aksu "Hz. Adem ile Hz. Havva" geçen şarkı sözleri
Acısıyla, tatlısıyla
Ne şahane bir şey yaşamak
Dibe vurmak, dimdik durmak
Bin bahane, bin oyun kurmak
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Binmişiz bir alâmate
Gidiyoruz kıyamete
Selam söyleyin o cahil
Havva ile Adem'e
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Aha yine, aha yine
Önümüz uçurum, ardımız dağ
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İlle yanacağız, yanacaklar
Elbette
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Gül de var, diken de
Aşk da var, savaş da
Her şey hepimiz için
Kısmet hayatta
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Yazın veda edişi
Şölenlerle, şarkılarla
Baharların gelişi
Kırmızı, mor, yeşil lila la la ne şahane
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Adapte Türkçe Söz: Sezen Aksu
Orijinal Eser Sahipleri: Alexander Dim Papaconstantinou, Sam Debbie, Djupstrom Bjorn Mats Johan, Hajji Bilal, Jannusi Achraf, Khayat Nadir
Düzenleme: Kivanch K.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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