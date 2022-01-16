Sezen Aksu Şahane Bir Şey Yaşamak Sözleri | Sezen Aksu 'Hz. Adem ile Hz. Havva' geçen şarkı sözleri

Sezen Aksu - Şahane Bir Şey Yaşamak Sözleri | Sosyal medyada büyük bir tepkiye sebep olan 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkı sözleri merak ediliyordu. Geçtiğimiz haftalarda Aksu'nun söz yazdığı, orijinal eserin; Alexander Dim Papaconstantinou, Sam Debbie, Djupstrom Bjorn Mats Johan, Hajji Bilal, Jannusi Achraf, Khayat Nadir ait olduğu şarkının içerisinde 'Hz. Adem ile Hz. Havva' (a.s.) hakkında söylenen sözler beğenilmedi. Peki ama Sezen Aksu'nun şarkısında Hz. Havva ve Hz. Adem nasıl geçiyor? İşte detaylar...

Sezen Aksu - Şahane Bir Şey Yaşamak Sözleri | Sosyal medyada büyük bir tepkiye sebep olan "Şahane Bir Şey Yaşamak" şarkı sözleri merak ediliyordu. Geçtiğimiz haftalarda Aksu'nun söz yazdığı, orijinal eserin; Alexander Dim Papaconstantinou, Sam Debbie, Djupstrom Bjorn Mats Johan, Hajji Bilal, Jannusi Achraf, Khayat Nadir ait olduğu şarkının içerisinde "Hz. Adem ile Hz. Havva" (a.s.) hakkında söylenen sözler beğenilmedi. Peki ama Sezen Aksu'nun şarkısında Hz. Havva ve Hz. Adem nasıl geçiyor? İşte detaylar...

Sezen Aksu - Şahane Bir Şey Yaşamak Sözleri

Sezen Aksu'nun sözlerini yazdığı "Şahane Bir Şey Yaşamak" şarkısı sosyal medyayı ikiye böldü. Bir kesim "Hz. Adem ve Hz. Havva"dan "insanlık" adına bahsedildiğini ve hepimizin cahilce hareket ettiğini vurguladığını söylüyor. Diğer Bir kesim ise "dini değerlere hakaret" olarak adlandırıyor. İşte o infial oluşmasına sebep olan "Şahane Bir Şey Yaşamak" şarkı sözleri...

Sezen Aksu "Hz. Adem ile Hz. Havva" geçen şarkı sözleri

Acısıyla, tatlısıyla

Ne şahane bir şey yaşamak

Dibe vurmak, dimdik durmak

Bin bahane, bin oyun kurmak

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Binmişiz bir alâmate

Gidiyoruz kıyamete

Selam söyleyin o cahil

Havva ile Adem'e

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Aha yine, aha yine

Önümüz uçurum, ardımız dağ

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İlle yanacağız, yanacaklar

Elbette

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Gül de var, diken de

Aşk da var, savaş da

Her şey hepimiz için

Kısmet hayatta

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Yazın veda edişi

Şölenlerle, şarkılarla

Baharların gelişi

Kırmızı, mor, yeşil lila la la ne şahane

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Adapte Türkçe Söz: Sezen Aksu

Orijinal Eser Sahipleri: Alexander Dim Papaconstantinou, Sam Debbie, Djupstrom Bjorn Mats Johan, Hajji Bilal, Jannusi Achraf, Khayat Nadir

Düzenleme: Kivanch K.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.