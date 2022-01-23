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TIMETURK / GÜNDEM / Sezen Aksu Avcı şarkı sözü | Sezen Aksu'nun Avcı şarkısı ne anlatıyor?

Sezen Aksu Avcı şarkı sözü | Sezen Aksu'nun Avcı şarkısı ne anlatıyor?

Sezen Aksu Avcı şarkı sözü | Sezen Aksu'nun Avcı şarkısı ne anlatıyor? Sezen Aksu'nun açıklamasının üzerine Avcı isimli şarkı sözleri büyük merak uyandırdı. Cevap niteliğinde yazdığı şarkının tek olmadığını ve yıllar önce yazdığı 'Hop Dedik' şarkısını da örnek gösteren Aksu, sessizliğini bozdu. İşte Sezen Aksu Avcı sözleri...

1 Saat Önce
2022-01-23 00:27:07
Sezen Aksu Avcı şarkı sözü | Sezen Aksu'nun Avcı şarkısı ne anlatıyor?

Sezen Aksu Avcı şarkı sözü | Sezen Aksu'nun Avcı şarkısı ne anlatıyor? Sezen Aksu'nun açıklamasının üzerine Avcı isimli şarkı sözleri büyük merak uyandırdı. Cevap niteliğinde yazdığı şarkının tek olmadığını ve yıllar önce yazdığı "Hop Dedik" şarkısını da örnek gösteren Aksu, sessizliğini bozdu. İşte Sezen Aksu Avcı sözleri...

Sezen Aksu'nun Avcı şarkısı ne anlatıyor?

Sezen Aksu'nun "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı şarkısı infial oluşturdu. Toplumda iki farklı görüş ayrılığına sebep olan şarkı sözleri üzerine yaşanan olaylar sıcağı sıcağına takip ediliyor. Siyaset ve Diyanet insanları da görüşlerini bildiriyor.

Sezen Aksu olayların bir nebze durulmasının ardından "Hop Dedik" ve "Avcı" isimli şarkılarını örnek göstererek açıklama yaptı.

Sezen Aksu'nun Açıklaması İçin Tıklayınız...

Sezen Aksu Avcı şarkı sözü

Sen beni üzemezsin

Zaten çok üzgünüm

Nereye baksam acı

Nereye baksam acı

Ben avım sen avcı

Vur bakalım….

Sen beni sezemezsin

Dilimi ezemezsin

Nereye baksam acı

Nereye baksam acı

Kim yolcu kim hancı

Dur bakalım…

Beni öldüremezsin

Sesim, sazım, sözüm var benim

Aksu; "Ben derken ben herkesim

Sonuç olarak 47 yıldır yazıyorum….

Yazmaya da devam edeceğim." açıklamasını da şarkının sonuna ekledi.

Sezen Aksu Şahane Bir Şey Yaşamak Şarkı Sözleri İçin Tıklayınız... .

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