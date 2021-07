Sedat Peker, Abdurrahman Dilipak'a yönelik açıklamalarda bulundu

Hakkında organize suç örgütü liderliği iddiasıyla kırmızı bülten çıkarılan Sedat Peker, Abdurrahman Dilipak'a ayrı bir saygı duyduğunu vurguladı.

Sedat Peker twitter hesabından bir yazı dizisi paylaştı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Kıymetli Büyüğüm Abdurrahman Dilipak Hocam, sizinle 3 - 4 kere aynı cemiyetlerde bulunma imkanım oldu. Bir tanesi akit medya grubunun iftarı idi. Bir tanesinde avukatımın nikah şahitliğini yapmak için gelmiştiniz. Yüzünüze hiç söylemedim ama gıyabınızda her zaman huzurlu sesinizden, dürüstlüğünüzden ve barışseverliğinizden dolayı sizi her zaman Mehmet Akif Ersoy üstada benzettiğimi söyledim. Beraber iftar yaptığımız akit yayın grubu bugün beni feto ile işbirliği yapmakla suçlamış. fetonun bu dünyadaki en büyük düşmanının şahsımın olduğunu bildikleri halde,ancak şahsıma yapılan zulme karşı doğruları anlatmaya başlayınca bu iğrençlikleri yalanlayamadıkları için bana bunu yakıştırıyorlar. Sizin açıklamanızı eleştirip mahkemeye vermek yerine dost uyarısı kabul edip yaşanan olayları içsel bir rabıtayla düşünselerdi belki her şey çok farklı olacaktı. Siz öldüğünde cebinde 10 TL çıkmış olan cennetmekan Medineli Alilerin sözcüsü olduğunuz için size dava açtılar. Sizin eleştirdiğiniz 50 bin dolarlık çanta taşıyan, lüks ciplere binen, marka olmayan hiçbir şeyi giymeyen bir yaşam tarzının İslamı mümine zarar vereceğini söylediğiniz için sizi mahkemeye verdiler. Ancak şuna lütfen inanın, siz her zaman mazlumların mağdurların sesi oldunuz.'' ifadelerini kullandı.

