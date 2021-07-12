DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Abdüllatif Şener: Erdoğan’ın önünü Baykal açmadı
Küresel piyasalarda doğal gaz fiyatları artıyor
Ferrari 458 Spider fiyatı ne kadar? Tosuncuk'un Ferrarisi kaç para?
Canan Kaftancıoğlu'nun kardeşi gözaltına alındı
Sümela’da restorasyon atıkları dereye dökülmüş
Sedat Peker'e yönelik yeni operasyon: 15 gözaltı
Sosyal medyada hatalı çıkış yapmamak için...
Belçika'da korkutan gelişme!
İşsizlik rakamları açıklandı
'Kadınsın yapamazsın' dediler, 59 yaşında başardı
Kilise duvarının üzerinde oynayan şüpheliler gözaltına alındı
Ucuz otobüs bileti nerede satılır? Ucuz otobüs bileti nasıl, nereden alınır?
Haziran ayı konut satışı ayrıntıları açıklandı
28 Şubat darbecilerinin 'goygoy'cuları nerede?
Kadıköy'de skandal görüntü!

TIMETURK / GÜNDEM / Sedat Peker, Abdurrahman Dilipak'a yönelik açıklamalarda bulundu

Sedat Peker, Abdurrahman Dilipak'a yönelik açıklamalarda bulundu

Hakkında organize suç örgütü liderliği iddiasıyla kırmızı bülten çıkarılan Sedat Peker, Abdurrahman Dilipak'a ayrı bir saygı duyduğunu vurguladı.

3 Saat Önce
2021-07-12 10:14:27
Sedat Peker, Abdurrahman Dilipak'a yönelik açıklamalarda bulundu

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Sedat Peker twitter hesabından bir yazı dizisi paylaştı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Kıymetli Büyüğüm Abdurrahman Dilipak Hocam, sizinle 3 - 4 kere aynı cemiyetlerde bulunma imkanım oldu. Bir tanesi akit medya grubunun iftarı idi. Bir tanesinde avukatımın nikah şahitliğini yapmak için gelmiştiniz. Yüzünüze hiç söylemedim ama gıyabınızda her zaman huzurlu sesinizden, dürüstlüğünüzden ve barışseverliğinizden dolayı sizi her zaman Mehmet Akif Ersoy üstada benzettiğimi söyledim. Beraber iftar yaptığımız akit yayın grubu bugün beni feto ile işbirliği yapmakla suçlamış. fetonun bu dünyadaki en büyük düşmanının şahsımın olduğunu bildikleri halde,ancak şahsıma yapılan zulme karşı doğruları anlatmaya başlayınca bu iğrençlikleri yalanlayamadıkları için bana bunu yakıştırıyorlar. Sizin açıklamanızı eleştirip mahkemeye vermek yerine dost uyarısı kabul edip yaşanan olayları içsel bir rabıtayla düşünselerdi belki her şey çok farklı olacaktı. Siz öldüğünde cebinde 10 TL çıkmış olan cennetmekan Medineli Alilerin sözcüsü olduğunuz için size dava açtılar. Sizin eleştirdiğiniz 50 bin dolarlık çanta taşıyan, lüks ciplere binen, marka olmayan hiçbir şeyi giymeyen bir yaşam tarzının İslamı mümine zarar vereceğini söylediğiniz için sizi mahkemeye verdiler. Ancak şuna lütfen inanın, siz her zaman mazlumların mağdurların sesi oldunuz.'' ifadelerini kullandı.

image_162

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH