DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2022 bedelli askerlik ne kadar zamlandı?
Ispanak salatası nasıl hazırlanır?
Sahte jandarma komutanı suç üstü yakalandı
Lübnan'da ihtiyaç sahiplerine yardım
Otomotiv ihracatında lider Kocaeli
Tansiyonumuz neden düşüyor?
Almanya AB'nin nükleer enerjiye ilişkin değerlendirmelerini kabul etmedi
Myastenia gravis nedir?
TOGG’dan yeni model ve fiyat açıklaması
Çocuklarda ‘süper bağışıklık’ oluşturmak için...
Ağız kokusunun nedeni...
Kayseri'de 'miras' kavgası: 2 ölü, 2 yaralı
İstanbul Boğazı'nda internet bakımı
TikTok hesabı nasıl silinir?
TZOB: Üretici ile marketteki fiyat farkı 4,5 kata yaklaştı

TIMETURK / GÜNDEM / Sahte jandarma komutanı suç üstü yakalandı

Sahte jandarma komutanı suç üstü yakalandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan A.D. kendisini komutan olarak tanıtan telefon dolandırıcısından şüphelenerek durumu jandarmaya bildirdi. Parayı almaya gelen M.E., jandarma tarafından yakalandı.

6 Dakika Önce
2022-01-03 18:03:29
Sahte jandarma komutanı suç üstü yakalandı

Mudurnu ilçesi Örencik köyünde yaşayan A.D.'yi arayarak kendisini jandarma komutanı olarak tanıtan kişi, bir dolandırıcılık ve hırsızlık olayına karıştığı gerekçesiyle, değerli eşyalarını evine gelecek kişiye teslim etmesi gerektiğini söyledi. Şüphelenen A.D, telefonu kapatıp durumu jandarmaya haber verdi.

030120221641167056246

Jandarma yetkilisi, A.D'ye, arayan kişinin talimatlarını yerine getirip oyalamasını isteyerek köye ekip gönderdi. A.D. telefonda dolandırıcının 25 bin lira isteğini kabul ederek, köye gelecek kişiye parayı teslim edeceğini belirtti. Bu sırada köye gelen jandarma ekibi, A.D.'nin evinin etrafında tedbir aldı. Parayı almak için gelen M.E suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan M.E. jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. M.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş