Rasim Özdenören neden öldü? Rasim Özdenören'in hayatı | Rasim Özdenören nereye defnedilecek?

Rasim Özdenören neden öldü? 7 Güzel Adam'ın son temsilcisi olan Rasim Özdenören'in vefatı, sevenlerini yasa boğdu. Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Özdenören'in cenazesinin nereye defnedileceği merak konusu oldu. İşte merak edilen son dakika açıklamaları ve Rasim Özdenören'in hayatı...

Güzel Adam'ın son temsilcisi olan Rasim Özdenören'in vefatı, sevenlerini yasa boğdu. Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Özdenören'in cenazesinin nereye defnedileceği merak konusu oldu. İşte merak edilen son dakika açıklamaları ve Rasim Özdenören'in hayatı...

Rasim Özdenören neden öldü?

Rasim Özdenören enfeksiyon nedeniyle bir aydır Ankara Cebeci'de Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde müşahede altında tutuluyordu. Usta sanatçı 82 yaşında, tedavi görüdüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Rasim Özdenören'in hayatı

Rasim Özdenören, İstanbullu mühendis Hakkı Özdenören ile Kahramanmaraşlı Ayşe Hanım'ın oğlu olarak 1940'ta Maraş'ta dünyaya geldi.

Şair Alaeddin Özdenören'in ikiz kardeşi olan yazar, ilkokula Kahramanmaraş'ta başladı, babasının görev yeri değişikliği nedeniyle Malatya'da devam etti. İlkokulu 1952'de tamamlayan Özdenören, 1955'te Tunceli Ortaokulundan mezun oldu.

Rasim Özdenören, Kahramanmaraş Lisesinde, edebiyatla yakından ilgili Erdem Bayazıt, Hasan Seyithanoğlu, Sait ve Cahit Zarifoğlu kardeşlerle arkadaş oldu.

Öğrencilik yıllarında arkadaşlarıyla Türkiye'nin önde gelen edebiyat dergilerini izleyip, yerel gazetelerde sanat sayfaları düzenlemeye başlarken, birlikte, o dönem yayınına ara verilen Maraş Lisesinin Hamle dergisini yeniden çıkardılar.

Usta yazarın ilk hikayesi, "Akarsu", Varlık dergisinde 1 Ocak 1957'de çıktı. Aynı dergide, "Kasap" ve "Bayır Dereden Öyküler" adlı eserleri de yayınlandı. Özdenören'in ilk hikayeleri 1957-1958 arasında Türk Sanatı ve Arayış dergilerinde okuyucuyla buluştu.

Usta kalem, edebi hayatı için bir dönüm noktası olan lise öğrenimini 1958'de tamamladı.

Üniversite öğrenimi dolayısıyla ailesiyle İstanbul'a taşınan Özdenören, İstanbul Üniversitesinde, İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsünü 1964'te, Hukuk Fakültesini ise 1967'de bitirdi.

Sezai Karakoç ile 1962'de tanışan yazar, 1964-1965'te Yeni İstiklal gazetesinin sanat sayfasını yönetti, 1950'li yıllarda yazdığı, "Eskiyen", "Oda", "Yolda", "Kan Otları", "Mani Olunmuş Adam", "Ricat", "Çark", "Sabah", "Koridor" ve "Düğüm" adlı hikayelerini aynı sayfada yayımladı.

Türk hikayesinde yerlilik unsurunu benimseyen Özdenören, 1969'da Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Erdem Bayazıt ve Alaeddin Özdenören ile "Edebiyat" dergisinin kurucuları arasında yer aldı.

Rasim Özdenören nereye defnedilecek?

Rasim Özdenören'in yakınları tarafından henüz cenaze işlemleri için bir açıklama gelmedi. Detaylar bekleniyor. .