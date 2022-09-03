Ragıp Paşa Köşkü kimin? Ragıp Paşa Köşkü ne kadar satıldı? Ragıp Paşa Köşkü perili mi?

Perili köşk olarak anılan Ragıp Paşa Köşkü satıldı. Peki Ragıp Paşa Köşkü neden perili? Ragıp Paşa Köşkü kimin? Ragıp Paşa Köşkü nerede? İşte Ragıp Paşa Köşkü tarihçesi…

İstanbul Kadıköy'de "Küçük Dolmabahçe", "Saray Yavrusu" ve "Perili Köşk" gibi adlarla anılan tarihi Ragıp Paşa Köşkü, satılmasıyla birlikte gündeme geldi. Ragıp Paşa Köşkü'nün tarihi merak ediliyor. Ragıp Paşa Köşkü'ne neden perili köşk deniliyor? Ragıp Paşa Köşkü tarihçesi nasıl? Ragıp Paşa Köşkü kime ve ne kadara satıldı? İşte detaylar…

Ragıp Paşa Köşkü kimin?

İstanbul Kadıköy'de yer alan ve "Küçük Dolmabahçe", "Saray Yavrusu" ve "Perili Köşk" gibi isimlerle anılan tarihi Ragıp Paşa Köşkü, Türkiye İş Bankası'na 449 milyon 363 bin 500 liraya satıldı.

Ragıp Paşa Köşkü neden perili?

Ragıp Paşa Köşkü hakkında denilenlere göre köşkün sahibi Ragıp Paşa'nın çocukları mirasına sahip çıkmadığı için, köşk birçok defa el değiştirmiş. Bir zamanlar Sıtkı Çiftçi'nin sahibi olduğu köşk, çeşitli nedenlerle kullanılsa da günümüzde harabe ve metruk halde olmasından dolayı insanların perili olarak adlandırıldığı bir yapı haline gelmiştir. Peki Ragıp Paşa Köşkü nerede?

Ragıp Paşa Köşkü tarihçesi

Ragıp Paşa Köşkü İstanbul Caddebostan'da yer alan bir köşktür. Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid'in mabeyincisi Ragıp Paşa tarafından 1906 yılında August Jasmund'a yaptırılmıştır.

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