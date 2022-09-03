Aşk Ve Gurur Filmi Konusu Ne? Aşk Ve Gurur Filmi Kadrosunda Yer Alan Oyuncular
Dünyada en çok satan kitaplar arasında yer alan Gurur ve Önyargı kitabından uyarlama olan 2005 yapımı Aşk ve Gurur filmi izleyiciden tam not aldı. Yönetmen koltuğunda Joe Wright, Yapımcı Tim Bevan, Eric Fellner,Paul Webster Senarist Deborah Moggach olan filmin konusuna değineceğiz. Aşk ve Gurur filmi konusu nedir? Bu konu hakkında merak edilenleri derledik. Aşk ve Gurur oyuncu kadrosu işte merak edilen tüm detayların cevabı...
2022-09-03 09:09:53
Aşk Ve Gurur Filmi Konusu Ne?
Aşk ve Gurur filminde ne anlatılıyor? 18. yüzyılın sonlarında, Bay ve Bayan Bennet ve beş kızlarından -Jane, Elizabeth, Mary, Kitty ve Lydia- oluşan Bennet ailesi, İngiltere kırsalında kendi çiftliklerini işleten ekonomik bağımsızlıkları olan orta sınıfa mensup bir aile olarak bilinir. O dönemin yasaları gereği Bay Bennet ölünce ailenin mirası Bay Bennet'in kuzeni olan Bay Collins'e geçecektir. Bayan Bennet ve Bay Bennet kızlarının geleceği konusunda endişeli olup ölmeden önce kızlarını evlendirmek istemektedirler. Ailenin yaşamı, genç ve zengin bir adam olan Bay Bingley'in ve onun en yakın arkadaşı Bay Darcy'nin komşu gelişleri ile tepetaklak olur.
Aşk Ve Gurur Oyuncu Kadrosu
- Keira Knightley: Elizabeth Bennet
- Matthew Macfadyen: Fitzwilliam Darcy
- Brenda Blethyn: Bayan Bennet
- Donald Sutherland: Bay Bennet
- Tom Hollander: William Collins
- Rosamund Pike: Jane Bennet
- Carey Mulligan: Catherine (Kitty) Bennet
- Jena Malone: Lydia Bennet
- Talulah Riley: Mary Bennet
- Judi Dench: Lady Catherine de Bourgh
- Simon Woods: Charles Bingley
- Tamzin Merchant: Georgiana Darcy
- Claudie Blakley: Charlotte Lucas
- Kelly Reilly: Caroline Bingley
- Rupert Friend: George Wickham
- Rosamund Stephen: Anne de Bourgh
- Cornelius Booth: Albay Fitzwilliam
- Penelope Wilton: Bayan Gardiner
- Peter Wight: Bay Gardiner
- Meg Wynn Owen: Bayan Reynolds
- Sinead Matthews: Betsy
Aşk ve Gurur Filmi Başarıları
|
Ödül
|
Kategori
|
Aday
|
Sonuç
|
Boston Film Eleştirmenleri Birliği
|
En İyi Yeni Yeni Film Yapımcısı
|
Joe Wright
|
Kazandı
İngiliz Akademisi Film Ümit Vaat Eden Çıkış Joe Wright Kazandı
Empire Ödülleri En İyi İngiliz Film Aşk ve Gurur Kazandı
Empire Ödülleri En İyi Çıkış Yapan Kelly Reilly Kazandı
YORUMLAR (0)