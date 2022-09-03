Aşk Ve Gurur Filmi Konusu Ne? Aşk Ve Gurur Filmi Kadrosunda Yer Alan Oyuncular

Dünyada en çok satan kitaplar arasında yer alan Gurur ve Önyargı kitabından uyarlama olan 2005 yapımı Aşk ve Gurur filmi izleyiciden tam not aldı. Yönetmen koltuğunda Joe Wright, Yapımcı Tim Bevan, Eric Fellner,Paul Webster Senarist Deborah Moggach olan filmin konusuna değineceğiz. Aşk ve Gurur filmi konusu nedir? Bu konu hakkında merak edilenleri derledik. Aşk ve Gurur oyuncu kadrosu işte merak edilen tüm detayların cevabı...