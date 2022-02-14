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TIMETURK / GÜNDEM / Muhabiri darp eden Muharrem Sarıkaya Habertürk'e geri döndü

Muhabiri darp eden Muharrem Sarıkaya Habertürk'e geri döndü

Muharrem Sarıkaya bir muhabiri tartakladıktan sonra istifa ettiği Habertürk'e geri döndü.

48 Dakika Önce
2022-02-14 13:11:16
Muhabiri darp eden Muharrem Sarıkaya Habertürk'e geri döndü

Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin ile yaptığı röportaj sırasında bir gazeteciyi tokatlayan Muharrem Sarıkaya, Habertürk'e geri döndü. Sarıkaya, İkinci Şans başlıklı yazısında "Bu süreçte tesellim, bireyi olmaktan gurur ve onur duyduğum Türk insanının bağrının ve vicdanının ne denli güçlü olduğunu da bana bir kez daha göstermesiydi" dedi.

Habertürk yazarı Sarıkaya'nın kamera önünde muhabiri darp ettiği ortaya çıktı
İLİŞKİLİ HABERHabertürk yazarı Sarıkaya'nın kamera önünde muhabiri darp ettiği ortaya çıktı

Sarıkaya yazısında şu ifadeleri kullandı:

İnsan yaşamında istemeden yapıp, anında pişman olduğu olaylar vardır.

Benim de başımdan geçti; medeni bir toplumda yaşayan bireyler olarak yapılması gereken ne varsa yapıldı.

Bir anda öfke kontrolü yapamamanın yarattığı refleksle muhatabını rencide edici bir hareketin faili olarak, muhatabımdan özür diledim.

Yargıda uzlaşarak helalleştim; medya grubumuzda temsile dair görevlerimden de istifa ettim...

Kısaca vicdanen ve etik açıdan, kusurlu bir davranışın sahibi olarak yapılması gerekenleri yaptım.

Belirli bir süre de yazılarıma ara verdim…

Gazetecilikten başka hiçbir işi olmayan, 43 yılını sadece yazmakla geçiren bir yazar için yazılarından uzak kalmanın ne demek olduğunu biliyorum.

Bu süreçte tesellim, bireyi olmaktan gurur ve onur duyduğum Türk insanının bağrının ve vicdanının ne denli güçlü olduğunu da bana bir kez daha göstermesiydi.

Yolda, otobüste, metroda, trende; o kadar çok mesaj ve telefon aldım ki…

Kimi, “Defalarca özür diledin, buna rağmen hak etmediğin ölçüde küfür ve linçle karşılaştın; bu kadarı da fazla ama…” dedi...

Bazıları, “Bunlara karşı, ne yanıt verdin, ne dava açtın; hoşgörülü davrandın... Yazılarına başla…” cümleleri ile yaklaştı.

Ciner Medya Grubu yöneticilerimin, meslektaşlarımın ve arkadaşlarımın bana karşı tutumları, destekleri de en büyük tesellim oldu.

Bütün bunları bana tanınan ikinci şans olarak görüyorum…

İkinci şansın üçüncüsü olmadığını da biliyorum.

Bu bilinçle tekrar merhaba diyorum…

Flaş gelişme! Muharrem Sarıkaya görevinden istifa etti
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Ne olmuştu?

Muharrem Sarıkaya, Fatma Şahin'le Gaziantep'in kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle HaberTürk'te bir canlı yayın yapmış, Sarıkaya İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat atmıştı.

Tokatın ardından yayın aksama olmadan devam etmiş, Şahin tepkisiz kalmıştı. Sosyal medyada büyük tepkiye yol açan Sarıkaya olayla ilgili özür dilediğini ifade etmiş, Şahin ise Sarıkaya'nın yaptığının yanlış olduğunu belirtmişti. Muhabir Ahmet Demir ise, Sarıkaya'nın özrünü kabul etmeyerek dava açacağını açıklamıştı. .

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