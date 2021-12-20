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Flaş gelişme! Muharrem Sarıkaya görevinden istifa etti

İHA Gaziantep kameramanı Ahmet Demir'e tokat attığı görüntüleriyle büyük tepki toplayan Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya görevini bıraktı.

58 Dakika Önce
2021-12-20 13:03:35
Flaş gelişme! Muharrem Sarıkaya görevinden istifa etti

Habertürk TV'nin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu canlı yayında Muharrem Sarıkaya, sosyal medyaya yansıyan İHA Gaziantep kameramanı Ahmet Demir'e tokat attığı görüntüleri sonrasında görevini bıraktı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sarıkaya istifasını şu ifadelerle duyurdu: 

"Olaya tepki gösteren tüm kamuoyundan, meslektaşlarımdan ve ailemden, onlara böyle bir olayı yaşattığım için de özür diliyorum. Bugün itibarıyla Ciner Medya Grubu Ankara Temsilciliği görevinden ayrılmış bulunuyorum. Saygılarımla. "

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Konu ile ilgili dün Habertürk'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: "Habertürk TV'nin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu canlı yayınında Ankara Temsilcimiz Muharrem Sarıkaya'nın gerçekleştirmiş olduğu kabul edilemez ve izahı olmayan davranışından ötürü İHA Gaziantep kameramanı Ahmet Demir arkadaşımızdan, ailesinden, çalıştığı kurumdan ve tüm kamuoyundan Habertürk olarak içtenlikle özür dileriz."

HABERTÜRK'TEN AÇIKLAMA

Sarıkaya da sosyal medyada yaptığı açıklama dün şu ifadelere yer vermişti: "Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin ile yaptığımız canlı yayın sırasında ardı sıra tekrar eden ve yayını da sorunlu hale getiren teknik aksaklıklar sebebiyle bir an kontrolümü kaybettim ve yapmamam gereken, bana ve temsil ettiğim kuruma yakışmayan bir davranışta bulundum.

HABERTÜRK YAZARI SARIKAYA'DAN ÖZÜR

Yayın biter bitmez İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir'den ve o an orada bulunan İHA Bölge Müdürü Sayın Orhan Akın'dan ayrı ayrı özür diledim. Bu noktada kalmayıp, bir saat kadar sonra telefonda kendileri ile ayrı ayrı konuşup yaptığımın hata olduğunu belirtip özrümü her ikisine de yineledim.

Olay kamuoyuna yansıdığı için şimdi de kamuoyu önünde İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir, İHA Bölge Müdürü Sayın Orhan Akın ile olaya tanıklık eden Sayın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin'den ve kamuoyundan mazeretsiz özür diliyorum."

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de dün bir açıklamada bulundu. Şahin, "Habertürk TV canlı yayını esnasında Muharrem Sarıkaya'nın tepkisi kendisinin de dediği gibi çok yanlıştı. Zaten hemen sonrasında aramızda konuştuk ve ben de düşüncelerimi söyledim. Muharrem Sarıkaya, kendi mesajında da yazdığı gibi sonrasında Ahmet Demir arkadaşımızdan özür diledi" paylaşımında bulundu.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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