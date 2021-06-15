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“Midye yeme Marmara’yı kurtar!”

“Midye yeme Marmara’yı kurtar!”

Gazeteci Mevlüt Tezel, bir süredir Marmara Denizi'nde devam eden müsilaj kirliliği hakkında uzmanlardan dikkat çeken görüşler paylaştı

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15.06.2021 14:17:49
“Midye yeme Marmara’yı kurtar!”

Müsilajın denizdeki canlılara ve tüketilmeleri halinde insan beynine etkilerini değerlendiren Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan şu açıklamayı yaptı:

"İtalya'da 2011 yılında yapılan çalışma, müsilajın içindeki yağlı yapının cıva, bakır gibi ağır metalleri tutmaya yatkın olduğunu ortaya koydu. Deniz dibine çöken müsilajın kabuklu deniz canlıları tarafından süzülmesi ve bunların gıda olarak tüketilmesi felç, Alzheimer, ALS, MS, Parkinson gibi nörodejeneratif hastalık riskini artırmaktadır."

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay ise midye yenmemesi konusunda uyardı ve şu öneride bulundu:

"Denizi filtre etmek için yaratılmış en güzel canlılar midyelerdir. Onları korumamız gerekiyor, Marmara'da daha da arttırmamız gerekiyor. Aynı şekilde balığı da arttırmak Marmara'ya katkı sağlayacaktır."

Ülkemizde midye tutkunu çok insan var. İstanbul'da satılan midyelerin çoğu Marmara'dan çıkarılıyor! Bazı firmalar, Çanakkale'deki midye çiftliklerinden midye getiriyor ama müsilaj Çanakkale'ye de ulaştı.

Marmara Denizi'nde balık av yasağını uzatmayı bilim insanları tartışmalı. Fakat midyeyi tartışmaya bile gerek yok. Müsilajın ortaya çıkmasında, çok midye tüketilmesinin de etkisi olabilir. Denizi süzecek midye sayısının azalması pisliği artırıyor.

Marmara Denizi'nde midye çıkarmak uzun süre yasaklanmalı. Bu yasağa midye çiftlikleri de eklenmeli. İstanbul'da tezgahlarda satılan midyelerin de nereden geldiği denetlenmeli. Müsilajı süzen midyeyi yediğinizde felç bile geçirebilirsiniz aman dikkat!

Midye yeme, hem kendini koru, hem de Marmara'yı kurtar!

Sabah

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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