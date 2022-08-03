KPSS tekrarlanacak mı? KPSS soruları iptal olur mu? KPSS hangi sorular iptal olur?

KPSS tekrarlanacak mı? KPSS sorularının çalındığı iddiası, gündemde büyük bir yankı uyandırdı. Milyonlarca kişi KPSS hakkında son dakika haberlerini takip ediyor. Peki ama gerçekten KPSS soruları çalındı mı? Sınava tekrar mı girilecek? KPSS soruları iptal olur mu? KPSS hangi sorular iptal olur? İşte detaylar...

KPSS sorularının çalındığı iddiası, gündemde büyük bir yankı uyandırdı. Milyonlarca kişi KPSS hakkında son dakika haberlerini takip ediyor. Peki ama gerçekten KPSS soruları çalındı mı? Sınava tekrar mı girilecek? KPSS soruları iptal olur mu? KPSS hangi sorular iptal olur? İşte detaylar...

KPSS tekrarlanacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla KPSS hakkında inceleme başlatıldı. Erdoğan, "Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz." sözleriyle birlikte kararı açıkladı.

Aynı zamanda ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün görevden alındığı haberi de "KPSS tekrarlanacak mı? sorusunu akıllara getirdi. Konuyla ilgili açıklamalar ve gelişmeler bekleniyor...

KPSS soruları iptal olur mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleriyle başlanan incelemenin sonuçları henüz netleşmedi. Soruların iptal olup olmayacağına ilişkin net açıklama yapıldığında haber sitemizden detayları öğrenebilirsiniz.

KPSS hangi sorular iptal olur?

Soruların ya da sınavın iptaline ilişkin bir açıklama henüz gelmedi.