KPSS önlisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman? KPSS önlisans ücreti ne kadar?

KPSS önlisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman? KPSS lisans öğrencilerinin maratonunun ardından gözler önlisans ve ortaöğretime çevrildi. Peki ama başvurular hangi tarihler arasında olacak? KPSS önlisans ücreti ne kadar ve nereye ödenir? İşte detaylar...

KPSS lisans öğrencilerinin maratonunun ardından gözler önlisans ve ortaöğretime çevrildi. Peki ama başvurular hangi tarihler arasında olacak? KPSS önlisans ücreti ne kadar ve nereye ödenir? İşte detaylar...

KPSS önlisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman?

KPSS Önlisans sınavı başvuruları 3-15 Ağustos tarihleri arasında alınacak. KPSS Önlisans başvuruları ais.ösym.gov.tr adresi ve ÖSYM büroları üzerinden alınacak

KPSS önlisans ücreti ne kadar?

Bu yıl yeni düzenlemeyle sınav ücretlerine de zam yapıldı. KPSS lisans sınav ücreti oturum başına 115 Türk lirası olarak belirlendi. Aynı şekilde önlisans ve ortaöğretim mezunlarının da aynı ücretle başvuru yapması bekleniyor.

KPSS önlisans ücreti ne zaman yatırılacak

KPSS önlisans başvurusunu tamamlayan öğrenciler 15-16 Haziran 2022 tarihlerinde ödemelerini yapacak. .