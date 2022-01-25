Köprüler kapandı mı? Köprüler ne zaman açılacak? Köprülerin kapalı olup olmadığı araştırılıyor. İstanbul'da yoğun kar yağışları hakim. Hava şartlarının iyice kötüleştiği İstanbul'da köprüler kapatıldı mı? sorusu merak ediliyor. 15 Temmuz köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü açık mı? Yollar kapalı mı? İşte İstanbul yol durumu...

Köprüler kapandı mı? Köprüler ne zaman açılacak? Köprülerin kapalı olup olmadığı araştırılıyor. İstanbul'da yoğun kar yağışları hakim. Hava şartlarının iyice kötüleştiği İstanbul'da köprüler kapatıldı mı? sorusu merak ediliyor. 15 Temmuz köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü açık mı? Yollar kapalı mı? İşte İstanbul yol durumu...

Köprüler kapandı mı?

İçişleri Bakanı Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünde açıklama yaptı. Açıklamada;

"Kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşadık. Yolda kalan vatandaşlarımız çok sıkıntılı süreç yaşadılar. Karayolları olarak 68 kilometre yol ağındaki işletmemiz devam ederken 4700 kilometre yol ağında da çok özverili çalışma yapıldı. Olumsuz hava koşulları etkisi altında 11 bin vatandaşımız bu mücadeleyi verdi. Süreç sıkıntılı geçti. Mahmutbey ile Hadımköy kavşağı arasında trafik önemli bir zamanda durdu. Yassıören ve Çatalca arasında da sıkıntılar yaşadık. Bu bölgelerdeki terk edilmiş araçların kaldırılması süreci devam ediyor. Köprülerde 13.00 itibarıyla geçişlere izin vereceğiz, ağır araçlar için bekleyeceğiz. Marmaray bu gece ve yarın gece de ücretsiz hizmete devam edecek. Zor iklim koşulları dün kadar olmasa da devam edecek. Olağanüstü hal koşulları bizim için devam ediyor” dendi.

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