İstanbul'a giden otobüsler iptal mi oldu? İstanbul otobüs seferleri | İstanbul'a hangi şehirden gidilebilir?

İstanbul'a giden otobüsler iptal mi oldu? İstanbul otobüs seferleri, seyahat edeceklerin araştırdığı konular arasında yerini aldı. Trakya'dan gelen araçların alınmamasının üzerine, yoğun kar nedeniyle otobüs seferleri de iptal edildi. Peki ama hangi şehirden gelen araçlar kabul ediliyor? İstanbul'a nasıl giriş yapılır? İstanbul'a hangi şehirden gidilebilir? İstanbul otobüs seferleri haberleri...

İstanbul'a giden otobüsler iptal mi oldu? İstanbul otobüs seferleri, seyahat edeceklerin araştırdığı konular arasında yerini aldı. Trakya'dan gelen araçların alınmamasının üzerine, yoğun kar nedeniyle otobüs seferleri de iptal edildi. Peki ama hangi şehirden gelen araçlar kabul ediliyor? İstanbul'a nasıl giriş yapılır? İstanbul'a hangi şehirden gidilebilir? İstanbul otobüs seferleri haberleri...

İstanbul'a giden otobüsler iptal mi oldu?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya resmi Twitter hesabından yoğun kar yağışı nedeniyle alınan tedbirleri yayınladı. Alınan kararlara göre;

- İdari İzinler

- Malul,Engelli ve Hamileler

- Üniversiteler,

- İstanbul yönüne seyahat eden araçlar,

- Otogarlar

konusunda önlemler alındı.

Bu kapsamda Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışlarının 26 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 09.00'a kadar durdurulduğu belirtildi.

İstanbul'a hangi şehirden gidilebilir?

İstanbul'a şu an için otobüs ve tırlarla girişler durduruldu. Yoğun kar yağışının devam edeceği öngörüldüğü için 26 Ocak gününe kadar giriş yapılamayacak.

İstanbul'a şahıs araçlarıyla giriş yapılıp yapılmayacağı konusunda bir açıklama getirilmedi.

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