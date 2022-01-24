İstanbul yol durumu | İstanbul'da hangi yollar kapandı? İstanbul trafiğe kapanan yollar hangileri? İstanbul'da kar yağışlarının şiddetlenmesi üzerine trafik felç oldu. Birçok yol kapanırken Trakya bölgesinden gelen araçların İstanbul'a girişi yasaklandı ve 'yola çıkmayın' uyarısı yapıldı. Peki ama hangi İstanbul yolu kapandı? Hangi yollar kar nedeniyle kapandı? İşte merak edilen İstanbul yol haritası...

İstanbul yol durumu | İstanbul'da hangi yollar kapandı? İstanbul trafiğe kapanan yollar hangileri? İstanbul'da kar yağışlarının şiddetlenmesi üzerine trafik felç oldu. Birçok yol kapanırken Trakya bölgesinden gelen araçların İstanbul'a girişi yasaklandı ve "yola çıkmayın" uyarısı yapıldı. Peki ama hangi İstanbul yolu kapandı? Hangi yollar kar nedeniyle kapandı? İşte merak edilen İstanbul yol haritası...

İstanbul'da hangi yollar kapandı?

İstanbul'da Meteorolojinin günler öncesinden uyarısını yaptığı yoğun kar yağışı, özellikle kentin batı ve kuzey ilçelerinde etkili olmaya başladı. Beylikdüzü, Başakşehir, Esenyurt, Avcılar, Sultangazi, Bağcılar, Güngören, Bakırköy, Arnavutköy, Beyoğlu ve Şişli'de etkisini artıran ve bazı noktalarda tipi şeklinde yağan kar, görüş mesafesini düşürdüğü için sürücüler araçlarıyla kara yollarında ilerlemekte güçlük çekti.

Yağışın yoğunluğu nedeniyle trafik, Avrupa Yakası'ndaki pek çok noktada durma noktasına geldi. Anadolu yakasında ise Çekmeköy'de akşam saatlerinden itibaren kar yağışı yeniden etkisini göstermeye başladı. Mimar Sinan ve Merkez mahallerinde ara sokaklar karla dolarken, araçların giriş çıkışı mümkün olmuyor.

İstanbul trafiğe kapanan yollar hangileri?

Vali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Kıymetli Sürücüler, İkinci bir duyuruya kadar; Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişine yoğun kar yağışı nedeniyle izin verilmeyecektir. Trakya istikametinden yola çıkılmaması önemle rica olunur.” dedi.

TEM otoyolunda Edirne-İstanbul istikametinin trafiğe kapatılması nedeniyle yola çıkan tırlar ve araçlar Kınalı mevkisinde dinlenme tesislerinde bekletiliyorlar.

D 100 Karayolu Haramidere mevkisinde durma noktasına gelen trafik nedeniyle çok sayıda sürücünün otomobilini bırakıp gittiği görüldü.

D-100 kara yolu Haramidere metrobüs sanayi durağı mevkisinde trafik Büyükçekmece istikametinde yan yolda ve kara yolunda durma noktasına geldi. Avcılar istikametinde ise araçların karlı yolda ilerlemekte güçlük çektiği gözlendi.

TEM Otoyolu'nda tır sürücüleri bölgedeki dinlenme tesislerine yönlendirildi. Kar yağışının etkisiyle çok sayıda trafik kazası oldu.

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