Kazakistan ve Orta Asya’daki FETÖ faaliyetleri

Kazakistan’ı karıştıran olaylar Orta Asya’da CIA ve FETÖ’nün varlığını yeniden gündeme getirdi. Gazeteci nedim Şener, Kırgızistan örneğinden hareketle Orta Asya’daki FETÖ varlığına ilişkin dikkat çeken ayrıntılar paylaştı

“Kırgızistan'daki okullarında okuyanların kimler olduğuna baktığınızda FETÖ'nün, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'ndeki ilişkilerinin nerelere kadar çıktığını görürsünüz” diyen Şener, “Orta Asya'da CIA virüsü: FETÖ” başlıklı yazısında bölgede halihazırda faaliyette bulunan FETÖ hakkında son bilgileri paylaştı:

ORHAN İNANDI'NIN İTİRAFLARI

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonuyla Kırgızistan'dan getirilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün Orta Asya imamı Orhan İnandı, görev alanını, “Orta Asya Mesulü yani bana bağlı ülkeler Kırgızistan, Azerbaycan, Tacikistan, Türkmenistan ve Kazakistan'dır” diye anlatmıştı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar dahil ne tür görüşmeler yaptığını açıklarken, açtıkları okullarda kimlerin okuduğunu şu sözlerle özetledi: “Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın torunları, Kırgızistan Başbakanı'nın çocukları, Kırgızistan bakanları ve milletvekillerinin çocukları, asker, polis, işadamlarının çocukları da olmak üzere her kesimin çocukları eğitim gördüler, eğitim görmektedirler... Milli Eğitim Bakanı bizim öğrencimizdi, şuan Viyana Büyükelçisi, Dubai Başkonsolosu, bir önceki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Kırgızistan Büyükelçisi bize bağlı okulların mezunudur.”

SİYASET, BÜROKRASİ, STK, MEDYA

Nitekim, Kırgızistan'dan sonra Kazakistan'daki ayaklanmada da bürokrasi içindeki uzantıları, STK ve medyasıyla rolü ortaya çıktığında kimse şaşırmıyor. Kırgızistan'da yönetim değişti, İnandı gibi bir isim Türkiye'ye getirildi ama FETÖ'nün yani ABD'nin istihbarat ve operasyon aracı olarak Orta Asya Cumhuriyetleri'ndeki etkinliği hâlâ azalmadı.

Türkiye'nin 15 Temmuz sonrası tüm uyarılarına rağmen Türk Cumhuriyetleri, FETÖ'nün açtığı okullardan birini dahi Türkiye'ye vermedi. Ülkelerin çoğunda, okulların hisseleri o ülke yönetimine yakın kişilerin üzerine devredildi. Kadrosu aynı olan okullar faaliyetlerine devam etti. Kırgızistan ve Azerbaycan ise, ek olarak Türkiye Cumhuriyeti'ne de okul açma izni verdi. FETÖ'nün, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'ndeki faaliyetlerini bir kez daha hatırlatayım.

AZERBAYCAN

Azerbaycan'da 1992 yılında Çağ Öğretim İşletmeleri'ne bağlı olarak eğitim faaliyetlerine başlayan FETÖ'ye ait 13 okul, 2013 yılında, ülkenin petrol şirketi SOCAR'ın bünyesine geçti ve adını Uluslararası Eğitim Merkezi olarak değiştirdi. SOCAR yönetimi 2014 Haziran'ında bu eğitim kurumunu kapattığını duyurdu. Aynı yıl, Çağ Öğretim İşletmeleri'nin ve Uluslararası Eğitim Merkezi'nin sırayla kullandığı binalarda bu kez İstek Lisesi eğitim faaliyetine başladı.

Ardından 13 okulun eğitim faaliyetleri Temmuz 2018'de durdurularak lağvedildi. Bununla birlikte Kafkas Üniversitesi adıyla faaliyet gösteren FETÖ iltisaklı yüksek eğitim kurumu kadrosundaki değişiklikler ve yeni adıyla, Bakü Mühendislik Üniversitesi olarak eğitim hayatına devam ediyor.

KIRGIZİSTAN

FETÖ, Kırgızistan'da eğitim faaliyetlerine 1992 yılında Uluslararası Sebat Eğitim Kurumları çatısı altında başladı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ismini Sapat International Educational Institution olarak değiştiren FETÖ vakfına ait 10 ilkokul, 16 lise, 1 uluslararası okul ve 1 üniversite bulunuyor. Yönetim değişince FETÖ'nün Orta Asya İmamı Orhan İnandı Türkiye'ye getirildi. Maarif Vakfı'na ise okul açma izni verildi.

KAZAKİSTAN

1992 yılından beri Kazakistan'da faaliyet gösteren FETÖ, eğitim kurumlarını Kazak Türk Eğitim Vakfı (KATEV) çatısı altında açtı. Bu vakfa bağlı Süleyman Demirel Üniversitesi'nin de içinde olduğu 37 eğitim kurumu bulunuyordu. Okulların malvarlığı mevcut durum itibarıyla hükümet tarafından kurulmuş olan Bilim ve İnovasyon Vakfı'na devredildi. Okulların idari kadroları Kazaklardan oluşuyor. Ancak bu da bir perdeleme çünkü FETÖ'nün kadrolarının okulların yönetiminde ve eğitiminde aktif olduğu biliniyor.

ÖZBEKİSTAN

FETÖ'nün, 1999'daki darbe girişimi sırasında Devlet Başkanı İslam Kerimov'a suikast girişimi içinde bulunması nedeniyle hükümet, 2000 yılında FETÖ'nün tüm okullarını ve Zaman Özbekistan gazetesini kapatma kararı alarak tüm çalışanları sınır dışı etti. 2010 yılında da 57 işadamı FETÖ iltisaklı olması sebebiyle tutuklandı. FETÖ, ülkede okul açma çalışmalarına devam ediyor ama hükümetin bu konudaki sıkı denetimi etkili biçimde sürüyor.

TÜRKMENİSTAN

1992 yılında Başkent Eğitim Şirketi çatısı altında eğitim faaliyetlerine başlayan FETÖ'ye bağlı 14 okul ve bir üniversite bulunuyordu. Türkiye, 2015'te bu okullara el konmasını istedi. Bunun üzerine örgüt, Uluslararası Türkmen-Türk Üniversitesi'nin adını Oğuz Han Mühendislik Teknolojileri Üniversitesi olarak değiştirdi. FETÖ'nün, okulların yönetiminde ve eğitiminde kısıtlı da olsa özellikle mezunları üzerinden etkili olduğu biliniyor.

TACİKİSTAN

FETÖ, Tacikistan'da 1992 yılından itibaren faaliyetlerine Şelale Eğitim Kurumları çatısı altında Tacik-Türk Lisesi ismini taşıyan okullarla başladı. Altısı başkent Duşanbe'de, dördü ise diğer şehirlerde bulunan okulların, Tacikistan Cumhurbaşkanı Imamali Rahman'ın Şelale Eğitim Kurumları'na bağlı okulların isimlerinin değiştirilmesi ve devlete devrine ilişkin kararı 2015 yılında imzalaması ile isimleri Üstün Yetenekli Çocuklar Lisesi olarak değiştirilerek, devlet lisesi haline getirildi. Son kalan birkaç okul ise 15 Temmuz sonrası kapatıldı. Ancak okulların ana finans kaynağı durumundaki Şelale şirketi Tacik şirket olarak faaliyetini sürdürüyor.

MOĞOLİSTAN

Empathy Yurtunts şirketi adı altında 1994'te eğitim faaliyetlerine başlayan FETÖ'nün Moğolistan'da Empathy Schools isimli 5 okulu bulunuyor. Okulların Türkiye'ye devrine ilişkin görüşmeler devam ediyor. Devir protokolü, Moğol tarafına iletilmesine rağmen henüz bir sonuç alınamadı. FETÖ, okulların devrini engellemek için okulların bağlı bulunduğu şirketi bir “Alman” şirketine devretti.

Sonuç: Görüldüğü gibi tabloda çok fazla değişen bir şey yok. CIA'nın virüsü FETÖ, bu ülkelerde bizzat yönetimler tarafından yaşatılıyor. Türkiye uyarıyor ama onların gözü açılması için ihaneti yaşamaları gerekiyor. Bakalım, FETÖ ihanet hançerini Kırgızistan ve Kazakistan'dan sonra kime saplayacak?

Hürriyet

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.