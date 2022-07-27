Kadın şoföre yumruk atan adam tutuklandı mı? Kadın şoföre yumruk atan adam olayı nedir?

Kadın şoföre yumruk atan adam tutuklandı mı? İzmir'de yaşanan olayların görüntüleri Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Kadın otobüs şoförüne yumruk atan ve kolunun yara almasına sebep olan kişi, öfke nöbeti geçirdi. Peki ama kadın şoföre yumruk atan adam olayı nedir? İşte merak edilen olayın detayları...

İzmir'de yaşanan olayların görüntüleri Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Kadın otobüs şoförüne yumruk atan ve kolunun yara almasına sebep olan kişi, öfke nöbeti geçirdi. Peki ama kadın şoföre yumruk atan adam olayı nedir? İşte merak edilen olayın detayları...

Kadın şoföre yumruk atan adam olayı nedir?

İzmir'in Konak ilçesinde 253 hat numaralı belediye otobüsünün kadın şoförü B.A., Alsancak Garı önündeki duraktan yolcu alıp hareket etti ve bir süre sonra trafik ışıklarında durdu.

Bu sırada bir grup yolcu otobüse binmek istedi. Ancak B.A., yolcu ve trafik güvenliğini korumak amacıyla durak haricinde yolcu alınmasının yasak olması nedeniyle kapıyı açmadı. Otobüsteki yolculardan G.Y., B.A.'dan kapıyı açmasını istedi ancak olumsuz cevap aldı. B.A., ışığın yanmasıyla hareket etti. Bu sırada G.Y.'nin kendisine hakaret etmesi üzerine şoför B.A., yolun sağında durup ESHOT Şoför Destek Hattı'ndan yardım istedi.

Olay yerine hemen polis ekipleri sevk edildi. Polisin gelmesi beklenirken G.Y. şoför koruma kapısını kırıp, B.A.'ya yumruk attı. Arbede yaşandı, diğer yolcular araya girdi.

Kadın şoföre yumruk atan adam tutuklandı mı?

Olay yerine sevk edilen polisin gelmesi beklenirken G.Y. şoför koruma kapısını kırdı ve B.A.'ya yumruk attı. Bu esnada yolcular araya girdi.

G.Y. 'kasten yaralama' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından gözaltına alındı.

Şoför B.A., hastaneden darp raporu alıp, kendisine saldıran yolcudan şikayetçi oldu. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.Y. tutuklandı.