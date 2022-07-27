Uraz Kaygılaroğlu ile Nesrin Cavadzade sevgili mi? Nesrin Cavadzade ve Uraz Kaygılaroğlu ilişki açıklaması

Uraz Kaygılaroğlu ile Nesrin Cavadzade sevgili mi? Oynadıkları diziden sonra Nesrin Cavadzade ve Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgili oldukları iddia edildi. Haberin ardından hemen bir açıklama geldi. Peki Nesrin Cavadzade ve Uraz Kaygılaroğlu ilişki açıklaması...

Oynadıkları diziden sonra Nesrin Cavadzade ve Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgili oldukları iddia edildi. Haberin ardından hemen bir açıklama geldi. Peki Nesrin Cavadzade ve Uraz Kaygılaroğlu ilişki açıklaması... Uraz Kaygılaroğlu ile Nesrin Cavadzade sevgili mi? Uraz Kaygılaroğlu ile Nesrin Cavadzade'nin aşk yaşadığı iddia edildi. Uraz Kaygılaroğlu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından; "Bugün rol arkadaşım Nesrin Cavadzade'yle ilgili çıkan haberler tamamen asılsızdır, ilgilisinin bilgisine..." sözlerinin yer aldığı bir post paylaştı. Nesrin Cavadzade meslektaşının mesajını, Instagram hesabından yayınlayarak doğruladı. Nesrin Cavadzade sevgilisi kim? Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan, geçtiğimiz aylarda beraberliklerini nişanlanarak taçlandırmıştı. Ancak evlenecekleri beklenirken çift, birlikteliklerini sonlandırmıştı. İLİŞKİLİ HABER Cem Yılmaz trafik kazası mı geçirdi? Cem Yılmaz'ın sağlık durumu nasıl? .