İstiklal Caddesi patlamasını yapan kadın tutuklandı mı? İstiklal Caddesi patlaması kim yaptı? İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamanın ardından gözler yetkililere çevrildi. Gereken açıklamalar bir bir yapıldı. Peki ama olayın faili kim? İşte detaylar...

İstiklal Caddesi patlamasını yapan kadın tutuklandı mı? İstiklal Caddesi patlaması kim yaptı? İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamanın ardından gözler yetkililere çevrildi. Gereken açıklamalar bir bir yapıldı. Peki ama olayın faili kim? İşte detaylar...

İstiklal Caddesi patlamasını yapan kadın tutuklandı mı?

13 Kasım Pazar günü İstiklal caddesi'nde meydana gelen patlama 6 cana neden oldu. Hayatını kaybedenlerinin yanı sıra 81 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olay yerinde yaptığı açıklamada, “Bombayı bırakan kişi gözaltına alındı. Elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde PKK/PYD terör örgütü” dedi.

İstiklal Caddesi patlaması kim yaptı?

İçişleri Bakanı Süleyman soylu patlamayı yapan kişilerin terör örgütü ile bağlantılı olduğunu açıkladı. Bunun yanı sıra güvenlik ekiplerinden edinilen bilgilere göre, patlamada paketi koyan kişinin 1.65 boylarında bir kadın olduğu öğrenildi.

İnternet yavaşladı

İnternette asılsız ve rahatsız edici videoların yayılmamasını önlemek adına BTK tarafından bant daraltması uygulandı. Detaylara aşağıdaki bağlantılardan erişebilirsiniz.