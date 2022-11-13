YouTube çöktü mü, ne zaman düzelir? YouTube neden yavaşladı, neden açılmıyor? İnternet erişim sorunları

YouTube çöktü mü, ne zaman düzelir? YouTube neden yavaşladı, neden açılmıyor? Sosyal medya mecralarında yaşanan yavaşlamadan sonra vatandaşlar internet erişim sorunlarının nedenlerini merak eder oldu. Peki ama instagram, youtube, facebook neden açılmıyor? İşte detaylar...

YouTube çöktü mü, ne zaman düzelir? YouTube neden yavaşladı, neden açılmıyor? Sosyal medya mecralarında yaşanan yavaşlamadan sonra vatandaşlar internet erişim sorunlarının nedenlerini merak eder oldu. Peki ama instagram, youtube, facebook neden açılmıyor? İşte detaylar...

YouTube çöktü mü, ne zaman düzelir?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Taksim'de meydana gelen patlama sonrası çekilen aykırı görüntülerin, sosyal medyada paylaşılmaması adına bant daraltma uygulaması yapıldığını duyurdu. Yavaşlamanın ne zaman düzeltileceği henüz bilinmiyor fakat erişim daha da kolay hale gelmiş durumda.

YouTube neden yavaşladı, neden açılmıyor?

Basın ettiğini aykırı görüntülerin yayılmaması ve terör içeriklerine ilgili birimlerin talebi üzerine BTK ülke genelinde sosyal medya platformları için bant daraltma uygulamasına gitti.

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