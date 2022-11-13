Instagram çöktü mü, neden yavaşladı? Instagram açılmıyor, instagram neden açılmıyor ne zaman düzelir? İnternet erişim sorunları yaşayanların elleri, yine internette araştırmaya gidiyor. Özellikle Twitter, Facebook, YouTube ve Instagram gibi sosyal medya organlarına erişim yavaşladı. Peki ama internet ne zaman hızlanır? İşte detaylar...

Instagram çöktü mü, neden yavaşladı? Instagram açılmıyor, instagram neden açılmıyor ne zaman düzelir? İnternet erişim sorunları yaşayanların elleri, yine internette araştırmaya gidiyor. Özellikle Twitter, Facebook, YouTube ve Instagram gibi sosyal medya organlarına erişim yavaşladı. Peki ama internet ne zaman hızlanır? İşte detaylar...

Instagram çöktü mü, neden yavaşladı?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Taksim meydanında gerçekleşen patlamanın ardından bant daraltma uygulamasına gitti. Gerekçe olarak, yetkili birimlerin yönlendirmesi ve çekilen aykırı görüntülerin sosyal medya hesaplarından paylaşılmaması gösterildi.

Instagram açılmıyor, instagram neden açılmıyor ne zaman düzelir?

Sosyal medya erişimleri şu an için sağlanıyor. Bant daraltma uygulamasından dolayı yavaşlamalar ve paylaşımda sorunlar yaşanabiliyor. Uygulamanın ne zaman normale döneceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Bant daraltma nedir?

Bant genişliği, bir iletim ortamının ya da haberleşme kanalının kapasitesini ifade etmek için kullanılır. Bant daraltma uygulaması ise, internet sitesine erişimin ağırlaştırılması manasına gelmektedir.