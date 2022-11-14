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İstiklal Caddesi patlaması video | İstiklal Caddesi patlamasını kim yaptı?

İstiklal Caddesi patlaması videosu merak ediliyor. Terörle ilişkilendirilen patlama can kaybına ve birçok yaralanmaya neden oldu. Peki İstiklal Caddesi patlamasını kim yaptı? İstiklal Caddesi'nde kaç kişi öldü, son durum ne? İşte detaylar...

2 Saat Önce
2022-11-14 09:56:42
İstiklal Caddesi patlaması video | İstiklal Caddesi patlamasını kim yaptı?

İstiklal Caddesi patlaması videosu merak ediliyor. Terörle ilişkilendirilen patlama can kaybına ve birçok yaralanmaya neden oldu. Peki İstiklal Caddesi patlamasını kim yaptı? İstiklal Caddesi'nde kaç kişi öldü, son durum ne? İşte detaylar...

İstiklal Caddesi patlaması video

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamanın ardından, patlamayı planlayan kişiler ve olayla ilgili videolar araştırılmaa başlandı. Olay yerinde hayatını kabeden kişilerin fotoğrafları, sansürlü olarak paylaşıldı. Yetkili birimler, BTK'ya durumu bildirerek bant daraltma yapılmasını istedi ve patlama sonrası internete erişim yavaşlatıldı.

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İstiklal Caddesi patlamasını kim yaptı?

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, patlama olay yerine bırakılan bir paket ile gerçekleştirildi. Paketi bırakan kişinin ise 1.65 boylarında bir kadın olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olay yerinde yaptığı açıklamada, “Bombayı bırakan kişi gözaltına alındı. Elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde PKK/PYD terör örgütü” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan patlama ile ilgili "Devletimizin ilgili birimleri bu kalleş saldırının faillerini ve arkasındaki failleri ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürmektedir." şeklinde açıklama yaptı.

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