İstiklal Caddesi'nde patlama mı oldu, patlamanın nedeni ne? İstiklal Caddesi patlamasında kaç kişi öldü?

İstiklal Caddesi'nde patlama mı oldu, patlamanın nedeni ne? İstiklal Caddesi'nde henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı patlama meydana geldi. Peki ama İstiklal Caddesi patlamasında kaç kişi öldü? Kızılay, RTÜK, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın yaptığı açıklamalarla İstiklal Caddesi olayı...

İstiklal Caddesi'nde patlama mı oldu, patlamanın nedeni ne? İstiklal Caddesi'nde henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı patlama meydana geldi. Peki ama İstiklal Caddesi patlamasında kaç kişi öldü? Kızılay, RTÜK, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın yaptığı açıklamalarla İstiklal Caddesi olayı...

İstiklal Caddesi'nde patlama mı oldu, patlamanın nedeni ne?

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı İstiklal Caddesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada can kaybı olduğu öğrenildi. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Patlamanın ardından polis ekipleri İstiklal Caddesi'ni kapattı ve yaralılar bölgedeki sağlık kuruluşlarına yönlendirildi.

Kızılay'ın açıklaması

Kızılay'a İstiklal Caddesi'nde yaşanan olayla ilgili atılan mesajların ardından; "İstanbul'da meydana gelen patlamanın ardından civardaki hastanelere kan sevkiyatı yapılmıştır. Şu an acil kan ihtiyacı bulunmamaktadır" açıklamasını yayımladı.

RTÜK açıklaması

RTÜK, "İstanbul'daki patlamaya ilişkin yayın yasağı getirilmiştir" açıklaması yaptı.

Vali Yerlikayanın açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, patlamanın ardından ilk açıklamasını Twitter üzerinden; “Bugün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçemiz, Taksim İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.” diyerek yaptı.