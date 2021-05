Parti teşkilatlarıyla bayramlaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Tüm dünya görmezden gelse bile İsrail'in zulmüne eyvallah etmeyeceğiz' dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Tayyip Erdoğan, parti teşkilatlarıyla bayramlaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Mescid-i Aksa'nın mahremiyetine uzanan ellere aynı kararlılıkla karşı çıkıyoruz"

Dün Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ ve işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesini hangi şevkle desteklemişsek bugün Kudüs'te ve Filistin şehirlerinde yaşanan zulme karşı da aynı hissiyatla harekete geçiyoruz. Dün Suriye sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışan terör koridoruna nasıl izin vermemişsek, bugün de Mescid-i Aksa'nın mahremiyetine uzanan ellere aynı kararlılıkla karşı çıkıyoruz.

"İsrail'in zulmüne eyvallah etmeyeceğiz"

Daha geçen yıl Libya'nın bölünmesine nasıl müsaade etmemişsek, herkesin sırtını döndüğü Somali'nin kaderine terk edilmesine nasıl göz yummadıysak, Kırım'ın ilhakına nasıl rıza göstermediysek, geçmişte Bosna'da hunharca işlenen vahşete nasıl sesimizi yükselttiysek, bugün de tüm dünya görmezden gelse bile İsrail'in zulmüne eyvallah etmeyeceğiz. Nitekim İsrail'in saldırıları başladığından itibaren gerek liderler düzeyinde gerekse uluslararası kuruluşlar düzeyinde yoğun bir diplomasi faaliyeti yürüttük.

Şimdiye kadar 19 ülkenin devlet ve hükümet başkanıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Kendileriyle hem bayramlaştık hem de Kudüs'te ve diğer Filistin şehirlerinde yaşanan hadiseler konusundaki endişelerimizi paylaştık. Kısacası bir diplomasi yürüttük. Muhataplarımızla benzer hissiyatları paylaştığımızı gördük.

"Her devleti, her kurumu bir an önce harekete geçmeye davet ediyoruz"

İsrail'in döktüğü kanlara, yaptığı saygısızlığa sessiz kalarak veya açıkça arka çıkarak ortak olanlar bir gün sıranın kendilerine geleceğini bilmelidir. Kudüs gibi hem Müslümanların hem Hristiyanların hem de Musevilerin kutsal mekanlarını bünyesinde barındıran bir şehri fütursuzca yağmalamaya kalkan bu terör devleti artık tüm sınırları aşmış durumdadır. (İsrail'in saldırılarına karşı) Hangi inançtan, hangi kökenden, hangi meşrepten olursa olsun her devleti, her kurumu bir an önce harekete geçmeye davet ediyoruz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.