Hadise ve Mehmet Dinçerler villa ücreti | Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti ne kadara villa tuttu?

Hadise ve Mehmet Dinçerler villa ücreti | Sürpriz bir şekilde iş insanı Mehmet Dinçerler ile evlenen Hadise gündem oldu. Gözlerden uzak tatil sezonunu açan çiftin tuttuğu villa çok konuşuldu. Göltürkbükü'nde bir haftalığına tutulan villanın fiyatı ne kadar? Hadise ve Mehmet Dinçerler ne kadara villa tuttu? İşte merak edilen detaylar...

Sürpriz bir şekilde iş insanı Mehmet Dinçerler ile evlenen Hadise gündem oldu. Gözlerden uzak tatil sezonunu açan çiftin tuttuğu villa çok konuşuldu. Göltürkbükü'nde bir haftalığına tutulan villanın fiyatı ne kadar? Hadise ve Mehmet Dinçerler ne kadara villa tuttu? İşte merak edilen detaylar...

Hadise ve Mehmet Dinçerler villa ücreti

3 ay önce gizlice evlenen Hadise ile Mehmet Dinçerler tatile çıktı. Marmaris'te birkaç gün gözlerden uzaktan tekne turu yapan çift, ardından soluğu Bodrum'da aldı. İkili, Göltürkübü'ndeki bir siteden 7 günlük villa kiraladı.

Habercilere yakalanmamak için kiraladıkları lüks villa için çiftin kesenin ağzını açarak 42 bin euro (764 bin 400 lira) ödediği belirtildi.

Hadise soyadını değiştirdi!

Geçtiğimiz günlerde Hadise TikTok, Instagram ve Twitter hesaplarında isimlerinin yanına "Dinçerler" soyadını ekledi.