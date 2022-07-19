Yağmur ün ne zaman evleniyor? Yağmur Ün kaç aylık hamile? Yağmur Ün son dakika hamilelik haberi

Yağmur ün ne zaman evleniyor? Hamileliğiyle gündeme bomba gibi düşen Yağmur Ün'ün evlilik tarihi merak konusu oldu. Sevilen oyuncunun hamilelik durumu, Amerika'da vizyona girecek olan filmin kadrosundan çıkarılmasına neden oldu. Peki Yağmur Ün kaç aylık hamile? İşte Yağmur Ün son dakika hamilelik haberi.

Hamileliğiyle gündeme bomba gibi düşen Yağmur Ün'ün evlilik tarihi merak konusu oldu. Sevilen oyuncunun hamilelik durumu, Amerika'da vizyona girecek olan filmin kadrosundan çıkarılmasına neden oldu. Peki Yağmur Ün kaç aylık hamile? İşte Yağmur Ün son dakika hamilelik haberi.

Yağmur ün ne zaman evleniyor?

İki yılı aşkın süredir doktor Doğaç ile aşk yaşayan 26 yaşındaki güzel oyuncu Yağmur Ün, sevgilisinden evlilik teklifi aldı.

Evlilik teklifi sonrasında Yağmur Ün instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımda “Önümüzdeki yarım asır aşırı eğlenceli olacak“ notunu düştü. Fakat ikiliden henüz düğün tarihine ilişkin bir açıklama gelmedi.

Yağmur Ün kaç aylık hamile?

Yağmur Ün'ün hamilelik haberi gündeme bomba gibi düştü. Sevilen oyuncunun yer alacağı filmden hamilelik gerekçesiyle çıkarılmasının ardından gözler Ün'e çevrildi.

Henüz Yağmur Ün konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Fakat edinilen bilgilere göre Ün, nişanlı sevgilisinden 2 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Yağmur Ün kimdir?

4 Kasım 1995 İstanbul doğumlu olan Yağmur Ün oyunculuk yapıyor. İlk olarak 1999 yılında Fanatik dizisinde yer aldı. 2010 yılında Elde Var Hayat adlı dizide canlandırdığı İlkay karakteri ve 2011-2013 yılları arasında yayınlanan Alemin Kıralı dizisinde canlandırdığı Ahsen karakteriyle bilinirliğini arttırdı. Yağmur Ün, oyunculuğun yanı sıra seslendirme de yapmaktadır.

2002 yılında yayınlanan Zerda dizisinde Zerda, 2004 yılında yayınlanan 'Haziran Gecesi' isimli dizide ise Naz Elmas tarafından canlandırılan Havin karakterinin çocukluğuna hayat vermiştir.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan 'Kalk Gidelim' adlı dizide Yasemin Sırfbaş karakteriyle yer aldı. 2021 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Çember' serisinin Sırlar Apartmanı filminde Melisa karakterine hayat verdi. Son olarak 2022 yılında gösterime giren Soygun Oyunu: Büyük Vurgun filminde Nurgül karakteriyle yer almıştır. .