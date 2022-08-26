Gıyas Güven görevden uzaklaştırıldı | Ağrı İŞKUR İl Müdürü Gıyas Güven neden görevden alındı?

Gıyas Güven görevden uzaklaştırıldı | İŞKUR, Gıyas Güven'in görevden uzaklaştırdığını açıkladı. Peki Ağrı İŞKUR İl Müdürü Gıyas Güven neden görevden alındı? İşte yanıtı!

İŞKUR, Gıyas Güven'in görevden uzaklaştırdığını açıkladı. Peki Ağrı İŞKUR İl Müdürü Gıyas Güven neden görevden alındı? İşte yanıtı!

Gıyas Güven görevden uzaklaştırıldı!

İŞKUR gündemde konuşulan konularla ilgili yazılı açıklamada bulundu. İŞKUR tarafından; "Sosyal medyada Ağrı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü ile ilgili kamuoyuna yansıyan paylaşımlara istinaden inceleme başlatılmış olup, söz konusu İŞKUR personeli görevden uzaklaştırılmıştır" açıklaması yayımlandı.

Ağrı İŞKUR İl Müdürü Gıyas Güven neden görevden alındı?

Ağrı İŞKUR İl Müdürü Gıyas Güven'in, iş bulma bahanesiyle kadınları kandırdığı ve arabasında cinsel ilişkiye girdiği iddia edilmişti. Yapılan incelemeler sonrasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Güven'in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.