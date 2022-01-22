Fil suresi Türkçe nasıl okunur? Fil suresinin meali nedir?

Fil suresi, Mekke döneminde inmiş olup 5 ayettir. Sure, fillerle donanmış ordusuyla Kâbe’yi yıkmaya gelen Yemen Kralı Ebrehe’nin helâk edilişinden bahsettiği için bu adı almıştır. Fil suresini Türkçe okunuşuyla ezberlemek veya anlamını öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında sorularına cevap aramakta. Peki, Fil suresi Latin harfleriyle nasıl okunur? Fil suresinin anlamı nedir?

Fil suresi Kur'an-ı Kerimde yüz beşinci, iniş sırasına göre on dokuzuncu suredir. Kâfirûn sûresinden sonra, Felak sûresinden önce Mekke'de inmiştir. Sure, Kâbe'yi yıkmak isteyen Yemen'in genel valisi Ebrehe'nin fillerle Mekke'ye hücumunu ve bunun sonucunda Allah tarafından gönderilen sürülerle kuşun fil ordusunun üzerine pişkin tuğla türü taşlar yağdırarak onları nasıl hayvanlar ve haşarat tarafından yenmiş ekin artığına çevirdiğini anlatır. Peki, Fil suresi nasıl okunur ve manası nedir? İşte merak edilen haberin detayı…

Fil suresi Türkçe nasıl okunur?

-Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm.

1- Elemtera keyfe fe'ale Rabbuke bi-ashâbi'l-fîl.

2- Elem yec'al keydehum fî tadlîl.

3- Ve ersele 'aleyhim tayran ebâbîl.

4- Termîhim bi-hicâratin min siccîl.

5- Fece'alehum ke'asfin me'kûl.

Fil suresinin anlamı nedir?

-Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

1- Rabbin fil sahiplerine neler etti, görmedin mi?

2- Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı?

3- Onların üstüne ebabil kuşları gönderdi.

4- O kuşlar, onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu.

5- Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi.

Fil suresinin hikayesi

Habeşistan'ın yönetiminde bulunan Yemen'in genel valisi Ebrehe her yıl Mekke'deki Kâbe'yi ziyaret eden Arap hacılarını San‘a'ya çekmek için burada Kulleys veya Kalîs (kilise) denilen büyük bir katedral yaptırdı. Çeşitli bölgelere propagandacılar göndererek mâbedi ziyaret etmeleri için halkı San‘a'ya çağırdı. Ancak bu ümidi gerçekleşmeyince Kâbe'yi yıkmaya karar verdi ve muhtemelen 570 yılında, içinde mahmûd (mamut) adlı filin de bulunduğu büyük bir ordu ile Mekke üzerine yürüdü (olayın tarihi ve sebepleriyle ilgili farklı görüşler için bk. Mustafa Fayda, “Fil Vak‘ası”, DİA, XIII, 70-71). Ebrehe, hareketini engellemek için karşısına çıkan bazı güçleri etkisiz hale getirerek yoluna devam etti. Gönderdiği bir müfreze, içinde Hz. Peygamber'in dedesi Abdülmuttalib'e ait 200 devenin de bulunduğu Mekkeliler'e ait çok sayıda deveyi ele geçirdi. Abdülmuttalib, Ebrehe'ye gelerek develerinin iadesini istedi; Ebrehe'nin Kâbe ile ilgili bir sorusu üzerine Kâbe'yi merak etmediğini, çünkü onu sahibinin koruyacağını söyledi. Ertesi gün Ebrehe, ordusuna Kâbe yönünde hareket emri verdi. Fakat kaynaklarda belirtildiğine göre en öndeki fil (mamut) yerinden kımıldamadığı gibi askerler de üzerlerine taşlaşmış çamur yağdıran sürü sürü kuşlar tarafından –âyetteki benzetmeyle– “yenilip çiğnenmiş ekin” gibi imha edildi. Yaygın inanışa göre bu olay Hz. Peygamber'in doğumundan elli-elli beş gün veya üç ay önce vuku bulmuştur. Sûrede Hz. Peygamber'e hitap edilerek 1-2. âyetlerde fil ordusunun başına gelen felâketin büyüklüğünden ve Kâbe'yi yıkma planlarının boşa çıkarıldığından haberdar olduğu ifade edilmektedir.

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