DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kripto parada ''Elon Musk'' etkisi! Az bilinen altcoin yüzde 117 değer kazandı
Ukrayna lideri Zelenskiy: Türkiye ile ortaklık silahlı kuvvetlerimizi güçleniyor
Şehzadebaşı camii nerede? Şehzadebaşı camiye nasıl gidilir?
FETÖ'cülerden Kılıçdaroğlu'a 'helalleşme' desteği
HDP’den Mehmet Eymür hakkında suç duyurusu
Akşener: Hz. Ömer gibi adalet ve eşitlik yolunda çalışacağız
İran'da petrol boru hattında patlama
Sezai Karakoç nereye defnedilecek? Sezai Karakoç cenazesi ne zaman saat kaçta? Sezai Karakoç hangi mezarlığa gömülecek?
Dünyanın en zengin insanı Elon Musk sahip olduğu tüm evlerini sattı: Peki neden?
2021 TUS ek tercih son gün ne zaman? TUS ek tercihler ne zaman bitecek?
Azerbaycan açıkladı: 7 asker şehit
Instagram'dan çok tartışılacak özellik: 'gerçek bir kişi' olup olmadığınızı anlamak için selfie çekmenizi isteyecek
Engelli ve eski hükümlüleri ilgilendiriyor! Hibe başvuruları başladı
2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ek tercih işlemleri başladı
İskendurun AŞ - Çarşambaspor maçı canlı yayınlanacak mı?

TIMETURK / GÜNDEM / FETÖ'cülerden Kılıçdaroğlu'a 'helalleşme' desteği

FETÖ'cülerden Kılıçdaroğlu'a 'helalleşme' desteği

Firari FETÖ'cülerden Emre Uslu ve Said Sefa, 'helalleşme' açılımı başlatan CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu destek verdi.

27 Dakika Önce
2021-11-17 11:50:30
FETÖ'cülerden Kılıçdaroğlu'a 'helalleşme' desteği

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada “Helalleşeceğiz dostlarım. Açık yaralar var biliyorum. Zor olacak ama kesinlikle yapacağız ve başaracağız. 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp, helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz. Sivas, Kahramanmaraş mağdurlarıyla helalleşeceğiz. Diyarbakır hapishanesi mahkumları ile helalleşeceğiz. Bir sağdan bir soldan o insanlarımız ile helalleşeceğiz ” ifadelerini kullandı.

“Helalleşeceğiz dostlarım” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na FETÖ firarisi Emre Uslu'dan ilginç bir öneri geldi. Uslu resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Helalleşeceği kesimlerin %80'i zaten CHP'ye oy verenler. Onlara tazminat ödeyecekmiş. Bu söylemi baz alarak helalleşeceği kişileri SOMUT rakama vursan sağdan say 5 bin soldan say 10 bin kişi etmez. Yine de YETMEZ AMA EVET. Asıl @herkesicinCHP ve @kilicdarogluk halleşmeyi “unuttuğu” kesimlere bakalım: Dersim, Sivas Kampları, Şeyh Said, İstiklal Mahkemeleri, Zilan, Asit Kuyuları, Köyleri yakılanlar, ve en son KHK'lılar. Her şeye rağmen tek kişi ile helalleşmeye bile YETMEZ AMA EVET derim” dedi.

image_750x_6193f96665bb2

Firari FETÖ'cü Said Sefa ise paylaşımında “Kılıçdaroğlu kendisini devirmeye çalışan Ulusalcı cenaha kafa tutmaya devam ediyor. 28 Şubat'ın açtığı yaralardan bahsetmesi hatta “helalleşme mektubuna” bununla başlaması çok önemli bir mesaj. CHP eski ve derin (!) kodlarından kurtuluyor.” dedi.

image_750x_6193f972a1ca1

Adeta FETÖ'cülerin sözcüsü gibi çalışan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, paylaşımında “Gayet güzel. Gerçekle yüzleşmek her zaman iyidir. Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adımlarını destekliyorum. İnsan haklarına dönelim, hepimiz için özeleştiri ve adım atmak çok iyidir.” İfadelerini kullandı.

image_750x_6193f9968790e

Kaynak: veryansintv.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş