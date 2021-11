FETÖ'cülerden Kılıçdaroğlu'a 'helalleşme' desteği

Firari FETÖ'cülerden Emre Uslu ve Said Sefa, 'helalleşme' açılımı başlatan CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu destek verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada “Helalleşeceğiz dostlarım. Açık yaralar var biliyorum. Zor olacak ama kesinlikle yapacağız ve başaracağız. 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp, helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz. Sivas, Kahramanmaraş mağdurlarıyla helalleşeceğiz. Diyarbakır hapishanesi mahkumları ile helalleşeceğiz. Bir sağdan bir soldan o insanlarımız ile helalleşeceğiz ” ifadelerini kullandı.

“Helalleşeceğiz dostlarım” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na FETÖ firarisi Emre Uslu'dan ilginç bir öneri geldi. Uslu resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Helalleşeceği kesimlerin %80'i zaten CHP'ye oy verenler. Onlara tazminat ödeyecekmiş. Bu söylemi baz alarak helalleşeceği kişileri SOMUT rakama vursan sağdan say 5 bin soldan say 10 bin kişi etmez. Yine de YETMEZ AMA EVET. Asıl @herkesicinCHP ve @kilicdarogluk halleşmeyi “unuttuğu” kesimlere bakalım: Dersim, Sivas Kampları, Şeyh Said, İstiklal Mahkemeleri, Zilan, Asit Kuyuları, Köyleri yakılanlar, ve en son KHK'lılar. Her şeye rağmen tek kişi ile helalleşmeye bile YETMEZ AMA EVET derim” dedi.

Firari FETÖ'cü Said Sefa ise paylaşımında “Kılıçdaroğlu kendisini devirmeye çalışan Ulusalcı cenaha kafa tutmaya devam ediyor. 28 Şubat'ın açtığı yaralardan bahsetmesi hatta “helalleşme mektubuna” bununla başlaması çok önemli bir mesaj. CHP eski ve derin (!) kodlarından kurtuluyor.” dedi.

Adeta FETÖ'cülerin sözcüsü gibi çalışan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, paylaşımında “Gayet güzel. Gerçekle yüzleşmek her zaman iyidir. Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adımlarını destekliyorum. İnsan haklarına dönelim, hepimiz için özeleştiri ve adım atmak çok iyidir.” İfadelerini kullandı.

