Fahrettin Altun: İsrail’e her katliamın hesabını soracağız

İletişim Başkanı Altun, İsrail'in saldırılarında 9 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili, 'İsrail’e her zulmün, her katliamın ve her terör eyleminin hesabını mutlaka soracağız' dedi.