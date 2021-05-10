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Fahrettin Altun: İsrail’e her katliamın hesabını soracağız

İletişim Başkanı Altun, İsrail'in saldırılarında 9 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili, 'İsrail’e her zulmün, her katliamın ve her terör eyleminin hesabını mutlaka soracağız' dedi.

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10.05.2021 21:13:48
Fahrettin Altun: İsrail’e her katliamın hesabını soracağız

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından İsrail'in 9 Filistinliyi şehit etmesiyle ilgili açıklama yaptı. 

İsrail'den her katliamın hesabını soracaklarını belirten Altun, şunları söyledi:

"Devlet terörü işleyen İsrail, 3'ü çocuk olmak üzere 9 Filistinli kardeşimizi şehit etti. İsrail'e her zulmün, her katliamın ve her terör eyleminin hesabını mutlaka soracağız. İsrail'in uluslararası hukuk önünde yargılanması için mücadelemizi sürdüreceğiz."

İsrail şiddetini artırıyor

İsrail polisi, “Kudüs Günü” bahanesiyle fanatik Yahudilerin olası baskınına karşı Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere müdahale etti. 

Çıkan olaylarda yaralı sayısı 331'e yükseldi.

Filistinliler nöbet tutmaya başladı

Çok sayıda Filistinli, fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa'da kalarak nöbet tutmaya başladı. 

Filistinliler, buldukları tahta ve benzeri şeylerle Harem-i Şerif'in bazı noktalarına barikatlar kurdu.

Kudüs günü nedeniyle baskın çağrısı

Fanatik Yahudiler, İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın yıl dönümünü İbrani takvimine göre, “Kudüs Günü” olarak kutluyor. Bu kişilerin oluşturduğu örgütler, bu yıl 9-10 Mayıs tarihlerine denk gelen “Kudüs günü” nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları yapmıştı.

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, Harem-i Şerif'in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısında bulunmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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