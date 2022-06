Erdoğan'ın Yunanca uyarısı Atina'da paniğe neden oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Efes-2022 Tatbikatı’nda Yunanistan’a yaptığı uyarılar, Atina’da paniğe yol açtı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ege adalarının Yunanistan tarafından silahlandırılmasına dair uyarılarına sosyal medya hesabında Yunanca yer vermesi de, Yunanistan'da endişe kaynağı oldu. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik uyarılarından saatler sonra, Atina Sanayi ve Ticaret Odası'ndaki konuşmasında, “Tecrit edildikçe öfkelenen ve ne yapacağı önceden kestirilemeyen bir komşumuz var. Zaman birlik içinde olma zamanıdır” dedi.

AB'YE ŞİKÂYET EDECEK

Miçotakis, Yunan “FM 100” radyosundaki demecinde ise “Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Süreci” (GDAÜ) Zirvesi'nin Yemek davetine katılmak üzere dün akşam Selanik'e gelmesi beklenen Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve aynı toplantıya katılan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'e bir kez daha Türkiye'yi şikâyet edeceğinin sinyallerini verdi. Yunan siyasi partileri de Erdoğan'ın uyarıları ile ilgili olarak, hükümetin yanında yer alan açıklamalar yaptılar.

YUNANCA UYARI ENDİŞELENDİRDİ

Erdoğan'ın, Yunanistan'a uyarılarına sosyal medya hesabında Yunanca da yer vermesi, Atina'da “Acaba bunu neden yaptı” sorusuna yol açtı. Yunan medyasında, “Herhalde, daha iyi anlamamız için” şeklinde yorumlar yapıldı. Aynı konuda Yunanistan Hükümet Sözcüsü Yanis İkonomu, “Başkan Erdoğan'ın, Yunanca'yı kullanmayı tercih etmesi dikkat çekici. Yunan dili, mantığın, hürriyetin ve hukukun dilidir. Türkiye'nin seçtiği taktik ise bunlardan hiçbirine uymuyor” iddiasında bulundu.

ÇİPRAS'TAN TÜRKÇE MESAJ

Ana muhalefetteki Radikal Sol Koalisyon'un (SYRİZA) lideri, eski Başbakan Aleksis Çipras ise sosyal medya hesabında Türkçe, “Yunanistan egemenliğini her türlü tehdide karşı koruyacaktır. O halde kışkırtmalara son verelim ve uluslararası hukuk temelinde diyaloğa geri dönelim. Hepimizin karşı karşıya olduğu ekonomik krize cevap aşırı milliyetçilik değildir” diye yazdı. Bu arada, Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanı Haralambos Lalusis, Mora (Peloponez) yarımadasının Kalamata şehrinde düzenlenen bir etkinlikte “Yunan ordusu bugün her zamankinden daha güçlüdür. Egemenliğimizi, egemenlik haklarımızı korumaya ve her türlü tehdide karşı koymaya hazırız. Korkmayın, rahat uyuyun” dedi.

‘İKİ YILDA ÇOK GÜÇLENDİK'

Yunan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos ise dün Ta Nea gazetesinde yayınlanan demecinde, Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'nin, Doğu Akdeniz'de 2020'de yaşanan “Oruç Reis” krizine kıyasla daha güçlü olduğunu öne sürdü. Panayiotopulos şunları söyledi: “Bu süre içinde güçlü müttefikler ile (ABD ve Fransa'yı kastediyor) savunma işbirliği anlaşmaları imzaladık. Yeni silah siparişleri verdik, bazı mevcut silahların modernizasyonu için de anlaşmalar sağladık. Fransa'dan 24 adet Rafale savaş uçağı, rekor sürede Yunanistan'a teslim edilmeye başlandı. 6 uçak geldi, 6'sı da yıl sonuna kadar gelecek. F-16'ların modernizasyonu sürüyor. Romeo tipi ilk helikopterler de gelecek. Fransa'ya 3 adet Belharra tipi fırkateyn siparişi verdik. Torpil ve füzeler de alıyoruz. Somut işler yaptık ve devam ediyoruz.”

ERDOĞAN UYARMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de düzenlenen Efes-2022 Tatbikatı'nda önemli açıklamalar yapmıştı. Konuşmasında Yunanistan'a tepki gösteren Erdoğan, “Bir kez daha Yunanistan'ı gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası antlaşmalara uygun davranmaya davet ediyoruz. Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Aklını başına al. Kendine gel. Bu millet kararlıdır, bir şeyi söylerse ardını da takip eder. Doğu Akdeniz'de ülkemiz anakarasına 2 kilometreden daha az, Yunanistan'a ise 600 kilometreden daha fazla mesafedeki Meis Adası için 40 bin kilometrelik deniz yetki alanı talep etmenin anlamını uluslararası camianın takdirine bırakıyoruz. Gayri askeri statüdeki adaların çeşitli tatbikatlara dahil edilerek NATO ve üçüncü taraf ülkelerin de bu hukuksuzluğa alet edilmeye çalışılması, sonu felaketle bitecek bir çabanın ötesinde anlama sahip değildir. Sayın Miçotakis herhalde adalara turistik çıkarma yapıyor” diye konuşmuştu. .