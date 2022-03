Erdoğan: Döviz kuru ve enflasyon, geçiş sürecinin bedelleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'döviz kuru ve enflasyondaki dalgalanmaların yaşadığımız geçiş sürecinin bedelleri olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Önümüzdeki Ağustos ayında iktidarımız 20. yılını geride bırakıyor. AK Parti bayrağı altında yola nasıl çıktığımızın muhasebesini her fırsatta yapmaya çalışıyoruz. Biz AK Parti'yi istişare ile kurduk. En büyük istişareyi de milletimizle yaptık. Attığımız her adımda önce milletimize onunla birlikte teşkilatlarımızın gözüne baktık.

Kendi tespitlerimizin sağlamasını yapıyor ortak aklın ürünü teklifleri kayıt altına alıyoruz. Kadim davamızın bize gösterdiği istikamette yol yürürken partimizin 21 yıllık birikimi ışığında daha büyük hedeflere yöneliyoruz.

"2023 SEÇİMLERİ BİR YOL AYRIMINI İFADE EDECEK"

Bugüne kadar girdiğimiz 15 seçimin istisnasız tamamında sandıktan açık ara birinci parti olarak çıkmamız milletimizin bu duruşumuzu gördüğünü, tasdik ettiğini, desteklediğini gösteriyor.

Yeni bir imtihanın 2023 seçimlerinin arifesindeyiz. Bir kez daha milletimizin huzuruna çıkacak geçmişin hesabını verecek, gelecekte yapacaklarımızı ortaya koyacak, sonraki 5 yıl için seçmenden ruhsat isteyeceğiz. Şüphesiz her seçim önemlidir, hayatidir, belirleyicidir fakat 2023 seçimleri AK Parti'nin bunun yanında Cumhur İttifakı'nın geleceğinin ötesinde ülkemizin ve milletimizin kaderi bakımından gerçek anlamda bir yol ayrımını ifade edecektir

Biz bu seçimde öncelikle Türkiye'yi Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına atfettiğimiz büyük hedeflerine ulaştırarak ülkemizin demokrasi ve kalkınma kazanımlarını korumanın peşindeyiz. Bununla kalmıyor ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi haline getirerek milletimizi asırlık özlemlerine kavuşturmanın taahhüdünü veriyoruz.

"6 DAKİKADA AVRUPA'DAN ASYA'YA GEÇECEĞİZ"

Türkiye'nin son 20 yılına damgasını vuran her eserimizle, her hizmetimizle, her projemizle, her siyasi, ekonomik, sosyal reformumuzla bu büyük gayeyi hayata geçirmek için gereken alt yapıyı kurmaya çalışıyorduk. Artık fiziki kalkınma konusunda kayda değer bir eksiğimiz kalmadığını memnuniyetle ifade etmek isterim. İşte yarın açılışını yapacağımız 1915 Çanakkale Köprüsü'nün en önemli sembollerinden biri olacağına inandığım kalkınma hamlemizi ihtiyacımız olan büyük atılımı destekleyecek seviyeye getirdik.

İnşallah Cumhuriyet tarihimizin özellikle de AK Partimizin şu iktidarı döneminde eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ulaşımda özellikle dış politikada, tarımda ve enerjide bütün bu alanlarda şu anda özellikle de 1915 Çanakkale Köprüsü adeta bir taç mesafesindedir. İnşallah dünyanın en önemli köprülerinden biri olacak. Hatta bir numarası diyebileceğim bir köprüyü böylece inşa ettik. Anlamı var, nedir o? Burası Çanakkale, Çanakkale Zaferi'nin taçlandığı bu bölgede bu eseri ortaya koymak hatırlayın deniz dalgalı karşıdan karşıya geçilmez. Dalgalı olmasa kalabalık araç trafiği geçemezsin. Fakat şimdi bu köprümüzle 6 dakikada Asya'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Asya'ya geçecek bir adımı bir yatırımı gerçekleştirmiş olduk bu da bize nasip oldu.

''EY ANA MUHALEFET HABERİNİZ VAR MI''

Milletimiz hem elindekilerin kıymetini biliyor, hem oynanan oyunu görüyor hem de verdiğimiz mücadelenin gayesini kabul ve tasdik ediyor. İşte Yavuz Selim köprüsünü yaptık ona takıldılar. Osmangazi'yi yaptık ona takıldılar. Nissibi Köprüsü'nü Şanlıurfa'dan Adıyaman'ı birbirine bağladık ona takıldılar. Çünkü akılları bu tür şeyleri kabullenemiyor, almıyor. Tüm bunlarla beraber İstanbul-İzmir arası 7-75 saatken onu 3 saat 15 dakikaya indirdik hafsalaları almadı.

Biz bunlarla kalmadık Samsun, sınır kapısına varıncaya kadar o bölgeyi elhamdülillah tek gidiş tek geliş değil otoyol haline getirdik ve onu da hafsalaları almadı, almaz.

Şimdi buradan sesleniyorum ey Ana Muhalefet bak, Ordu-Giresun'da denizin üzerinde bir havalimanı yaptık haberiniz var mı? Şimdi Rize-Artvin orada da havalimanımız bitiyor inşallah önümüzdeki ay onun da açılışını yapacağız haberiniz var mı? 25 havalimanından 56 havalimanına çıktık. Yani ülkemizin bir yerinden bir yerine gidecek olan benim vatandaşım uçağa bindiği zaman uçaktan inince yarım saatte evinde.

ENFLASYON VE DÖVİZ KURU MESAJI

Döviz kurundaki, faizlerdeki, enflasyondaki dalgalanmalar yaşadığımız geçiş sürecinin bedelleridir. Biz durmadık çalışıyoruz. Fiyatlar şunlar bunlar, sevgili vatandaşlarım bakın durmuyoruz bütün bu yatırımları yaparken biz bu yatırımları da özellikle zaman oluyor bakıyorsunuz PPP denilen yap işlet devret ile bu adımları atıyoruz fakat bunu da akılları almıyor. Bu yüklenici firmaların kendi imkanlarıyla yurt dışından veya kendi imkanlarıyla bütün bu yatırımı yapıp ondan sonra da yaptığımız ihale ile ama 10 senede ama 15 senede ama 20 senede bunun bedelini devlet olarak biz kendilerine ödüyoruz. Devletin kasasından bir kuruş çıkmıyor. Burada yüklenici firma bunu yapıyor ve belli bir ücretle ama köprüden ama otobanlardan geçen vatandaş bedelini ödüyor. Açık mı var bu açığı devlet o yüklenici firmaya ödüyor. Bütün bunlarla beraber biz süratle bu yatırımları yaparak ülkemizi ayağa kaldırdık.

''ASLA AYRIM YAPAMAYIZ''

Eğitimde ülkemizdeki resmi özel okul sayısını 50 binden 90 bine çıkarmışız. Bekleriz ki siyasi rakiplerimiz bunu 100 bin 120 bine çıkarma taahhüdü ile karşımıza gelsin. Üniversite sayısını 76'dan 207'ye, öğrenci sayısını 1,6 milyondan 8,5 milyona çıkarmışız. Üniversitemizin olmadığı il yok. Batı'da ne varsa Doğu'da da Güneydoğu'da da o olacak dedik. Bazıları saf saf soruyor 'Siz gerçekten Kürtleri de seviyor musunuz?' diye. Asla ayrım diye bir şey yapamayız.

''MİT BİNASI DÜNYANIN İKİ NUMARALI TEŞKİLAT BİNASIDIR''

Güzel binalar yapmak adaleti getirmez dediler. Biz merdiven altlarında adalet arayışının olduğu dönemleri biliriz. Hakimin savcının bir odaya tıkıştığı dönemleri biliriz. Şimdi ise gayet lüks modern adalet saraylarını yaparak hakim savcı çok daha rahat çalışsınlar diye bu adımları atmışız bunu eleştiriyorlar. Şu anda MİT binası yani belki de Pentagon'dan sonra dünyanın iki numaralı teşkilat binasıdır.

SEÇİM KANUNU TEKLİFİ

Seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesinden ittifakların milletvekili çıkarma hesabının yeniden yapılmasına kadar pek çok düzenlemeyi içeren bu teklifin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Seçim kanununda yapılacak bu düzenlemeler en çok CHP milletvekillerini rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Bu partinin milletvekilleri seçimler öncesi gruplar halinde gözleri yaşlı boyunları bükük başka partilere altın tepside ikram ediliyordu.

Yeni düzenleme ile Meclis'te grup kurmak tek başına yeterli olmayacağı için bu tür taşınmalar artık ihtiyaç kalmayacak. CHP milletvekillerinin tuzluk gibi siyaset masasında dolaştığı tablolarla bir daha karşılaşmayacağız. .