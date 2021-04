CNN Türk'ün 'yapay et' haberine vatandaşlardan tepki

Son yıllarda “dünyada artan nüfus ve azalan kaynaklar” gerekçe gösterilerek “alternatif protein kaynakları” arayışına girildiği yönünde haberler dikkat çekici biçimde sıklaşırken, söz konusu haberlerle hayvancılığın sonunu getirecek, insanları yapay et tüketimine teşvik edecek propagandalar yapıldığı düşüncesiyle tepki gösteriliyor. Yapay et yanlısı olarak değerlendirilen söz konusu haberlerden birinin daha dün CNN Türk’te yayımlanması üzerine vatandaşlar sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

CNN Türk'ün haberinde “hayvancılığın gezegene zarar verdiği” yönünde ifadesi kullanılırken sosyal medyada birçok vatandaş CNN Türk'e yönelik tepki mesajları paylaştı. Twitter'da CNNTürk'e tepki olarak “#CnnTürkHaddiniBil” etiketi ile birlikte tepki mesajları gündemin üst sıralarında yer aldı.

CNN Türk'e yönelik tepki olarak yazar, sosyal medya uzmanı Said Ercan, “Hayvan gezegene zarar veriyormuş uzaya 20 bin uydu yollayan Elon Musk vermiyormuş Kimyasal gazla güneşin önünü kapamak isteyen Bill Gates vermiyormuş. Rothschild ailesinin deterjan markaları, otomobilleri vermiyormuş! Çin'in filtresiz fabrika bacaları vermiyormuş.” ifadesini kullandı.

Ercan bir başka paylaşımında ise şu mesajı paylaştı:

“Çok su içiyor diye develer öldürüldü

Deli dana diye danalar öldürüldü

Kuş gribi diye köy tavukları öldürüldü

Korona diye vizonlar öldürüldü

Aşı İçin köpek balıkları öldürüldü

Kimyasallarla böcekler arılar öldürüldü

Ekosistemi boz

Sonra suç kimde?

Hayvanlarda!”

Bir başka paylaşımda hayvancılık yaptığını belirten vatandaş şu ifadeleri kullandı:

“Ben besicilik yapıyorum. Hiç bir dana görmedim Atom bombası ile Hiroşimaya saldıralım diyen. Hiç bir Sarı dananın Siyah danayı renginden dolayı öldürdüğünü görmedim. Yalanları ile ahırı karıştıran dana da görmedim”

Bir kullanıcı, “Yapay eti bilmiyoruz ama yapay medya geleli çok olmuş. oluşturmaya çalıştığınız algıyla insanlık suçu işliyorsunuz” diye yazdı.

Şarkıcı Yeşim Salkım ise, “Pandemi yalanınız yetmedi şimdi de hayvanlara sardılar yazık gelinen nokta da durum vahim ve lütfen artık susmayın çocuklarımız ve gezegenimiz söz konusu” mesajını paylaştı.

CNN Türk'ün son haberi dışında Şubat ayında yaptığı bir başka haberinde ise şu ifadeler yer almıştı:

“Dünya, artan nüfus ve azalan kaynaklar nedeniyle bir süredir alternatif protein kaynakları üzerinde çalışıyor. Bunlardan biri de laboratuvar ortamında et üretimi. Hayvanları öldürmeden, alınan 1-2 santimetre büyüklüğünde biyopsilerden laboratuvar ortamında ‘temiz et' üretimi yapmak artık mümkün. Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü'nün verileri, hücresel kökenli et üretiminin 2030 yılında toplam et üretiminin yüzde 10'unu karşılayacağını öngörüyor. Günümüzde bazı ülkeler temiz et üretimine başlasa da, maliyeti çok yüksek olduğu için henüz ticari hale gelmiş değil.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.