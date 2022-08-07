Cemal Enginyurt kimdir? Cemal Enginyurt hangi partili?

Dün akşam TV ekranlarında gazeteci Latif Şimşek’e saldıran milletvekili Cemal Enginyurt hangi partiden? Cemal Enginyurt’un hayatı merak ediliyor. Cemal Enginyurt nereli, kaç yaşında? İşte detaylar…

Dün akşam canlı yayınlanan bir TV programında korumasıyla birlikte gazeteci Latif Şimşek'e saldıran Cemal Enginyurt kimdir? Cemal Enginyurt kaç yaşında? Cemal Enginyurt nereli?

9 Nisan 1965 yılında Ordu'nun Dedeli Köyünde doğan Cemal Enginyurt, ilk, orta ve lise öğrenimini doğduğu yerde tamamladı. Lisans öğrenimini Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin İktisat Bölümü'nde tamamladı.

Cemal Enginyurt hangi partili?

TV programındaki Latif Şimşek'e saldırısı ile gündeme gelen Cemal Enginyurt'un partisi araştırılıyor. 27. Dönem Demokrat Parti Ordu milletvekili olan Enginyurt'un siyasi hayatı:

1986 yılında Ordu Bizim Ocak temsilciliğini kuran Enginyurt 12 Eylül darbesi sonrasında İlk Ülkü Ocakları faaliyetini başlattı. 1991 yılında MÇP İl sekreteri olarak başladığı parti yöneticiliği, 1993 yılında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) MYK üyesi, 1994 yılında aynı partinin Ordu il başkanı seçildi. Aynı yıl, MHP'den Ordu Belediye başkan adayı, 1995 seçimlerinde MHP Ordu 1. sıra milletvekili adayı oldu.

1997 yılında MHP Ordu İl başkanlığına tekrar seçildi, 1999 yılında MHP 1. sıra adayı olarak girdiği seçimde milletvekili seçilerek, MHP'nin Ordu ilinde seçilen ilk milletvekili oldu. 2012 yılında MHP Ordu İl Başkanlığı görevine tekrar seçildi ve bu görevi 2014 yılına kadar sürdürdü. 2014 yerel seçimlerinde MHP'den Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu, fakat seçilemedi. Haziran 2015 genel seçimlerinde MHP'den Ordu 1. sıra milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi. 2018 genel seçimlerinde yeniden TBMM'ye girdi.

18 Aralık 2020 tarihinde Gültekin Uysal'ın daveti üzerine Ankara'da düzenlenen törenle Demokrat Parti'ye katıldı rozetini Gültekin Uysal'dan aldı. Aynı partide teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcılığı görevine getirildi.

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