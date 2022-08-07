DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

GEZİ



'Deniz yok ama denizden daha güzel': Midyat

20 Dakika Önce Yazıldı - 1059 Kelime

Farklı din ve mezhebe mensup kişilerin yıllardır bir arada huzurla yaşadığı Mardin'in Midyat ilçesi, yaz aylarında Süryani gurbetçilerin de gözdesi.



Google News - Timeturk

ABONE OL
07.08.2022 09:43:23

Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice gibi dillerin de buluşma noktası olan tarihi ilçe, binlerce yıllık taş evleri, hanları, camileri, kiliseleri ve manastırları, tarihi ve kültürel değerleriyle yerli ve yabancı ziyaretçilerin yanı sıra yılın 3 ayı gurbetçilerin de buluşması noktası oluyor.

Başta ​​​​​​Almanya olmak üzere İsviçre, İsveç ve diğer Avrupa ülkeleri ile Lübnan'da yaşayan Süryani gurbetçiler, yaz tatillerini özlem duydukları memleketleri Midyat'ta geçirmek için kilometrelerce yol katediyor.

thumbs_b_c_66dd2311647a50024800be5f425efc64

Farklı din ve mezhebe mensup kişilerin yıllardır bir arada huzurla yaşadığı Midyat'ta Süryanilerin nüfusu, yaz aylarında ilçeye gelen gurbetçilerle artıyor. Gurbetçiler, Bagok Dağı kırsalındaki Elbeğendi, Yemişli, Taşköy ve Üçköy mahallerinde Midyat taşından inşa ettikleri müstakil evler ile ilçedeki kilise ve manastırların misafirhanelerinde kalıyor.

İlçeye bu sayede onlarca ev inşa eden gurbetçiler, kavuştukları memleketlerinde yerleşik yaşam sürenler ve farklı ülkelerden yaz aylarında gelen Süryanilerle kucaklaşıyor, eş, dost, akrabalarıyla hasret gideriyor. Sılada birbirleriyle Süryanice konuşabilmenin mutluluğunu yaşayan gurbetçiler, kültürlerini yaşatıyor, yaptıkları alışverişle ilçenin çarşı ve pazarını canlandırıyor.

"Aklımız hep burada"

08_Nisan_18_Temmuz_25_AA-28576565

Genç yaşlarda çalışmak için gittiği Almanya'nın Giessen şehrinden gelen 57 yaşındaki Nebil Çelik, AA muhabirine, senede en az bir kez memleketini ziyaret ettiğini söyledi.

Çelik, Midyat'ın kadim bir kültüre sahip olduğunu belirterek, "Dostlarımızı ziyaret ediyoruz. Eski kiliselerimiz var onları ziyaret ediyoruz. Süryanice ana dilimiz, burada dostlarımızla Süryanice konuşuyoruz. Heyecanla geliyoruz buraya. Ne kadar Almanya'da yaşıyorsak da her sene geldiğimizde daha fazla heyecan oluyor. İnsan doğduğu yeri hiç unutur mu? Kökümüz burada, burada büyüdük. 19-20 yaşlarında gitmiştik. Belki oralarda yaşıyoruz ama aklımız, fikrimiz hep burada." diye konuştu.

"Deniz yok ama denizden daha güzel"

08_Nisan_18_Temmuz_25_AA-28576564

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinden gelen Zeki Arsan da kayınpederi Yusuf Özdemir ile Elbeğendi kırsal mahallesinde geçen yıl inşasına başladıkları evi bu yıl tamamladıklarını anlattı. 40 yıldır Almanya'da yaşadığını belirten Arsan, memleketinin havasının çok güzel olduğunu, yıllık izinlerini Midyat'ta geçirdiklerini dile getirdi.

Arsan, bütün yıl çalışıp Midyat'ta dinlendiklerini aktararak, "6 gün sonra bütün sülale buraya geliyor izine. Tatilimiz çok güzel ama çok çabuk geçiyor. Sanki bir günde bitiyor. Burayı çok seviyoruz. Deniz yok ama denizden daha güzel burası. Almanya'da göremediğimiz bütün halklarımızı burada görüyoruz, Süryanice konuşuyoruz. Almanya'da Almanca konuşuyoruz. Dinimizi ve kültürümüzü burada görüyoruz ve gençlerimizi de buraya getirip onlara öğretiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Her şeyini özlüyorum"

08_Nisan_18_Temmuz_25_AA-28576563

Almanya'nın 27 yıldır farklı kentlerinde yaşadığını belirten Ercan Methe de 3 yılda bir memleketine geldiğini ve hasret giderdiğini belirtti. Buradaki birlikte yaşamı çok sevdiklerini anlatan Methe, memleketinin çok güzel olduğunu, Midyat'a mutlulukla geldiklerini kaydetti.

Methe, "Her şeyini özlüyorum. Buraya geldiğimde eski günlerimiz aklıma geliyor. Oradaki her şeyi unuturuz buraya gelince. Kilise ve manastırları dolaşıyoruz. İnsan gitmek istemiyor buradan ama mecbur kalıyoruz gitmeye. Burada Müslüman, Hristiyan herkes birlikte yaşıyor. İşte o çok güzel. Ondan çok güzel burası." diye konuştu.

midyat-2

İlçe esnafından Süryani Nuri Ergin de yurt dışına giden Süryanilerin yaz aylarında Midyat'ta buluştuğunu belirterek, şunları anlattı:

"Moral depoluyoruz, keyfimiz geliyor, dertleşiyoruz, anılarımızı konuşuyoruz. Bu gerçekten çok güzel bir duygu. Son zamanlarda gelen vatandaşlarımız ev almaya ve ev yapmaya çalışıyor, eski evlerini onarıyorlar. Güzel bir şey bu. Avrupa'dan gelenler, 'Orada birbirimizi göremiyoruz.' diyorlar. Midyat'ımızın özelliği bu. Ortak nokta, buluşma yeri burası."

"Onları dört gözle bekliyoruz"

08_Nisan_18_Temmuz_25_AA-28576559

Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Abdürrahim Çelik de yurt dışında yaşayan Süryanilerin yaz tatillerini ilçede huzur içerisinde geçirdiğini, Midyat'ın dinlerin, dillerin ve kültürlerin kesişme noktası olduğuna işaret ederek, Midyatlılar arasındaki hoşgörünün hiçbir zaman bozulmadığını vurguladı.

Gurbetçilerin ilçeye gelip yatırım ve ev yaptığını, eskiyen evlerini onardığını anlatan Çelik, gurbetçilerin huzur içerisinde güzel bir tatil geçirip, çalıştıkları ülkelere dönüş yaptığını söyledi.

Çelik, Midyat Belediyesinin son yıllarda yaptığı çalışmalarla ilçeye ilginin daha da arttığını dile getirerek, "Süryani ve Yezidi vatandaşlarımız bağlarını hiçbir zaman koparmadı. Özellikle huzur ortamının sağlanmasıyla Süryani vatandaşlarımız ilçemizi daha fazla tercih etmeye başladı. Bizler de onları dört gözle bekliyoruz. Geldiklerinde ilçemize renk katıyorlar. Geldikleri zaman mutlu oluyor, huzur buluyoruz. Onlarla ilçemiz daha güzel. Her zaman onları bekliyoruz." dedi. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Sean Connery kimdir?
Dilay Kemer kimdir?
Hikmet Karagöz kimdir?
Ömer Selim Alan kimdir?
Celal Köse kimdir?
Mehmet Çakın kimdir?
Murat Zorluoğlu kimdir?
Eyüp Eroğlu kimdir?
Mehmet Yarka kimdir?
Zeynel Abidin Beyazgül kimdir?
Hilmi Bilgin kimdir?
Mustafa Demir kimdir?
Ekrem Yüce kimdir?
Rahmi Metin kimdir?
Hilmi Güler kimdir?
Emrah Özdemir kimdir?
Rasim Arı kimdir?
Feyat Asya kimdir?
Selahattin Gürkan kimdir?
Uğur İbrahim Altay kimdir?
Tahir Büyükakın kimdir?
Mehmet Abdi Bulut kimdir?
Mehmet Saygılı kimdir?
Memduh Büyükkılıç kimdir?
Hayrettin Güngör kimdir?
Şükrü Başdeğirmen kimdir?
Ercan Çimen Kimdir?
Aytekin Şenlikoğlu kimdir?
Fatma Şahin kimdir?
Mehmet Sekmen kimdir?
Şahin Şerifoğulları kimdir?
Faruk Özlü kimdir?
Osman Zolan kimdir?
Halil İbrahim Aşgın kimdir?
Alinur Aktaş kimdir?
Nesrullah Tanğlay kimdir?
Erdal Arıkan kimdir?
Yücel Yılmaz kimdir?
Evren Dinçer kimdir?
Savcı Sayan kimdir?
Mehmet Zeybek kimdir?
Süleyman Kılınç kimdir?
Osman Durmuş kimdir?
Vedat Öztürk kimdir?
Soner Yalçın kimdir?
Mustafa Bıyık kimdir?
Necattin Demirtaş
Mehmet Çerçi kimdir?
Dede Yıldırım kimdir?
Mustafa İlmek kimdir?
Atilla Zorlu kimdir?
Salih Atakan Duran kimdir?
Mehmet Aziz Tuna kimdir?
Abdulkadir Şahiner kimdir?
Ünal Çetin kimdir?
Saim Zileli kimdir?
Özlem Akçin kimdir?
Nurettin Güney kimdir?
Kürşat Engin Özcan kimdir?
Aytekin Kaya kimdir?
Halil Öztürk kimdir?
Mehmet Sarı kimdir?
İsmail Hakkı Esen kimdir?
Rafet Vergili kimdir?
Galip Vidinlioğlu kimdir?
Cemal Akın kimdir?
Hükmü Pekmezci kimdir?
Bekir Aksun kimdir?
Hilmi Bilgin
Kadir Kara kimdir?
Savaş Kalaycı kimdir?
Alim Işık kimdir?
Cengiz Ergün kimdir?
Bekir Coşkun kimdir?
Mansur Yavaş kimdir?
Ekrem İmamoğlu kimdir?
Zeydan Karalar kimdir?
Özlem Çercioğlu kimdir?
Osman Gürün kimdir?
Vahap Seçer kimdir?
Lütfü Savaş kimdir?
Kadir Albayrak kimdir?
Fırat Tanış kimdir?
Emin Pazarcı kimdir?
Kemal Çebi kimdir?
Nesrin Nas kimdir?
Muhittin Böcek kimdir?
Cevat Şakir Kabaağaçlı kimdir?
Mehmet Yalçınkaya kimdir?
Muhiddin Gülal kimdir?
Nükhet Duru kimdir?
Gazali karakterine hayat veren Cemal Toktaş kimdir?
İsmail Ege Şaşmaz kimdir?
Gigi Hadid Kimdir?
Berfu Güven kimdir?
Hikmet Çetin kimdir?
İsmail Saymaz kimdir?
Taner Ölmez kimdir?
Oğuz Atay kimdir?
Hakan Bayrakçı kimdir?
Fahrettin Koca Kimdir?
Süleyman Soylu
Burçin Terzioğlu kimdir?
Hakkı Bulut kimdir?
Mehmet Sarı
Ahmet Aras kimdir?
Aslı Enver kimdir?
Alaaddin Çakıcı kimdir?
İbrahim Erkal kimdir?
Sürgün Prenses Süreyya kimdir?
Binnur Kaya kimdir?
Che Guevara kimdir?
Can Gürzap kimdir?
Muammer Keskin kimdir?
Kayhan Yıldızoğlu kimdir?
Eyüp Eroğlu
Battal İlgezdi kimdir?
Halil Sezai kimdir?
Kenan Karaman kimdir?
Şevval Şahin kimdir?
Gözde Atasoy kimdir?
Aya Nikola kimdir?
Hasan Sabbah
Irmak Arıcı kimdir?
İlhan Ocaklı kimdir?
İlhan İrem kimdir?
Johnny Nash kimdir?
Emmanuelle Charpentier kimdir ?
Jak Kamhi kimdir?
Tuğçe Tayfur kimdir?
Kobra Murat Kimdir?
Van Halen grubunun lideri Eddie Van Halen (Edward Lodewijk Van Halen) kimdir?
Ali Kılıç kimdir?
Ahmet Cin kimdir?
Nihat Genç kimdir?
Ersin Tatar kimdir?
Önder Kahveci kimdir?
Joe Biden kimdir?
Şenol Kazancı kimdir?
Tunç Soyer kimdir?
Haydar Baş kimdir?
Barbaros Hayrettin Paşa kimdir?
Sadettin Teksoy kimdir?
Ali Kırca kimdir?
Celaleddin Harzemşah kimdir?
Mehmet Fırıncı kimdir?
Mike Pence kimdir?
İzzet Altınmeşe kimdir?
Mevlüt Çavuşoğlu kimdir?
İlyas Salman kimdir?
Ali Kopuz kimdir?
Ali Haydar Bozkurt kimdir?
Michael Schumacher kimdir?
Sulhi Dönmezer kimdir?
Pablo Escobar kimdir?
Kerem Alışık kimdir?
Emre Aşık kimdir?
Emine Erdem kimdir?
Fahir Atakoğlu kimdir?
Fazıl Say kimdir?
Sabah el-Ahmed el-Cabir el-Sabah kimdir?
Nail Olpak kimdir?
Adil Pelister kimdir?
Sultan Sencer kimdir?
Sultan Alp Arslan kimdir?
Emre Konuk kimdir?
Nizamülmülk kimdir?
Melikşah kimdir?
İlham Aliyev kimdir?
Armen Sarkisyan kimdir?
Deli Petro kimdir?
Nihat Özdemir kimdir?
Ümit Besen kimdir?
Şekip Avdagiç kimdir?
Can Ataklı kimdir?
Mert Fırat Kimdir?
Nick Nolte kimdir?
İbrahim Kalın kimdir?
Ekrem Yüce
Mutlu Işıksu kimdir?
Suna Kıraç kimdir?
Ali Kuşçu
Mustafa Palabıyık Kimdir?
Galip Aykaç kimdir?
Pegasus sahibi Ali Sabancı kimdir?
Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Tevfik Nane kimdir?
Hasan Karal kimdir? Eski AK Parti Milletvekili Hasan Karal DEVA Partisi'ne mi katıldı?
Murat Ongun kimdir?
Arzu Erdem kimdir?
Ahmet Sarıkurt Kimdir ?
Mehmet Sekmen
Hasan Avcı kimdir?
Hasan Fehmi Kinay kimdir ?
Yücel Yılmaz kimdir?
Shinji Kagawa kimdir?
Asya Bibi kimdir?
Abdullah Kiğılı kimdir ?
Abdullah Kavukcu kimdir ?
Abdullah Ağar kimdir ?
Abdülkadir Aksu Kimdir ?
Abdülhak Hamit Tarhan kimdir ?
Abdülaziz İbn-i Suud kimdir ?
Abdülaziz Bayındır kimdir?
Abdul Kader Keta kimdir?
Abbas Sayar kimdir?
Barış Manço kimdir ?
İlkin Başar Özal kimdir ?
Osman Atalay kimdir?
Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi kimdir?
Halil İbrahim Aşgın
Burhan Sakallı kimdir ?
Hüseyin Boz kimdir ?
Ayhan Gider kimdir ?
Erdal Arıkan
Yücel Yılmaz
Mehmet Zeybek
Kahtani kimdir?
Erol Mütercimler kimdir?
Kemal Sunal kimdir ?
Yavuz Baysan kimdir?
Fuat Oktay kimdir?
Edward Said kimdir?
Ahmet Kaya kimdir ?
Robert De Niro
Ziya Gökalp kimdir?
Paul Gardner Allen kimdir?
Liyakat Ali Han kimdir ?
Mircea Lucescu kimdir?
Nedim Şener kimdir?
Levent Kırca kimdir?
Usain Bolt kimdir?
Arda Turan kimdir ?
Berkay kimdir?
Özlem Ada Şahin kimdir?
Yusaku Maezawa kimdir?
Melania Trump kimdir?
Cemal Kaşıkçı kimdir ?
Zeliha Eliaçık kimdir?
Montserrat Caballé kimdir?
Meng Hongwei kimdir?
Necati Şaşmaz kimdir?
Aziz Kocaoğlu kimdir ?
Eren Erdem kimdir?
Can Dündar kimdir?
Nusret kimdir? Nusret aslen nerelidir ve kaç yaşındadır?
Erişah Arıcan kimdir?
Mehmet Öz kimdir?
Atalay Filiz kimdir ?
Ferhat Tunç kimdir?
Yeni CIA Başkanı Gina Haspel