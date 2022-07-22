Çağla Şikel kiminle sevgili? İzzet Antebi ve Didem Sarı çifti olayı nedir? Çağla Şikel, İzzet Antebi ve Didem Sarı neden gündem oldu?

Çağla Şikel kiminle sevgili? Didem Sarı yaptığı açıklamalarla ünlü model Çağla Şikel'i hedef gösterdi. Peki İzzet Antebi ve Didem Sarı çifti olayı nedir, mesajlarda ne var? Çağla Şikel, İzzet Antebi ve Didem Sarı neden gündem oldu? İşte detaylar...

Didem Sarı yaptığı açıklamalarla ünlü model Çağla Şikel'i hedef gösterdi. Peki İzzet Antebi ve Didem Sarı çifti olayı nedir? Çağla Şikel, İzzet Antebi ve Didem Sarı neden gündem oldu? İşte detaylar...

Çağla Şikel kiminle sevgili?

Ünlü model Çağla Şikel'in adı, geçtiğimiz yıllarda sevgili olduğu iddia edilen İzzet Antebi ile anıldı. Şikel'in şimdiki dönemde sevgilisinin olup olmadığı bilinmiyor.

İzzet Antebi ve Didem Sarı çifti olayı nedir?

Didem Sarı mesajları İnstagram hesabı üzerinden "Daha evlilik kararı kesinleşmeden yaşanan aşka bak" notuyla paylaştı.

Antebi'nin Şıkel'e “Dünya güzeli” dediği, Şıkel'in ise “Bütün gece aklım sendeydi” sözlerinin yanı sıra mesajlarda kalp emojileride yer alıyordu.

Çağla Şikel ve İzzet Antebi açıklaması ne oldu?

Anteni; "Biz 22 Eylül 2021'de boşandık. O paylaşımlar ise ekim tarihli. Didem ayrılık sonrası Instagram hesabımı hacklemiş. Kaldı ki, Çağla Şikel ile hiçbir zaman ilişkim olmadı.Benim sevgilim değil, sadece arkadaşım. Eski eşime dava açacağım" açıklamasını yaptı.ı

Şikel'in de hukuki yollara başvuracağı biliniyor.