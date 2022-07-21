Kutsi neden gündem oldu? Sibel Ülker Kutsi için ne dedi? Kutsi ve Sibel Ülker olayı nedir?

Kutsi neden gündem oldu? Geçtiğimiz yıl çalkantılı ilişkisiyle gündeme gelen Kutsi, yine eşiyle gündem oldu. Bir süredir haklarında ayrılık dedikoduları çıkan çiftten Sibel Ülker açıklama yaptı. Peki Sibel Ülker Kutsi için ne dedi? Kutsi ve Sibel Ülker olayı nedir? İşte detaylar...

Geçtiğimiz yıl çalkantılı ilişkisiyle gündeme gelen Kutsi, yine eşiyle gündem oldu. Bir süredir haklarında ayrılık dedikoduları çıkan çiftten Sibel Ülker açıklama yaptı. Peki Sibel Ülker Kutsi için ne dedi? Kutsi ve Sibel Ülker olayı nedir? İşte detaylar...

Kutsi neden gündem oldu?

Feyza Çıpa ile 8 yıllık ilişkisini bitirdikten kısa bir süre sonra evlenen Kutsi, hayranlarını şaşırttı. “Benim Annem Bir Melek” dizisinin çocuk oyuncusu Poyraz Ar'ın annesi Sibel Ülker ile evlenen oyuncu, sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

Çift birbirini sosyal medyadan takibi bıraktı ve Ülker'den açıklama geldi.

Sibel Ülker Kutsi için ne dedi?

Sibel Ülker, "Bir yılı aşkın süredir çocuklarımla beraber gördüğüm psikolojik şiddet ve manipülasyonların hepsini zamanı geldiğinde tek tek açıklıyor olacağım... Şu an söyleyeceğim tek şey bazı insanlar gerçek hayatta daha iyi oyuncu! Ve o maskelerinin altında hiç bilmediğiniz yüzleri var!"