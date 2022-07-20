Salih Selman ve Arif Kocabıyık olayı nedir? Arif Kocabıyık, Dr. Salih Selman hakkında ne dedi? Salih Selman neden gündem oldu?

Salih Selman ve Arif Kocabıyık olayı nedir? Op. Dr. Salih Selman için yapılan kötü yorumlar gündem oldu. Selman'ın sevenleri adeta sosyal medyada ayaklandı. Peki Arif Kocabıyık, Dr. Salih Selman hakkında ne dedi? Salih Selman neden gündem oldu? İşte detaylar...

Op. Dr. Salih Selman için yapılan kötü yorumlar gündem oldu. Selman'ın sevenleri adeta sosyal medyada ayaklandı. Peki Arif Kocabıyık, Dr. Salih Selman hakkında ne dedi? Salih Selman neden gündem oldu? İşte detaylar...

Salih Selman ve Arif Kocabıyık olayı nedir?

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine engel olan halk için küçümser ifadeler kullanan Arif Kocabıyık gündem oldu. Kocabıyık, cerrah Dr. Salih Selman'ın bir anlatısının yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaşıp; "15 Temmuz'da birisi uçağa kafa atar birisi açık kalp ameliyatı yapar ulan ne sahtekâr bu tipler ya" ifadelerini kullandı.

Salih Selman kimdir?

Salih Selman, 1961 doğumludur. Kurmay Albay olan babasını çocuk yaşta yitiren Selman, 1980 senesinde Saint-Joseph Fransız Lisesi'ni bitirdi. Ardından da 1986 senesinde İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'ni okudu. 1991 senesinde aynı üniversitede genel cerrahi alanında yüksek lisans gerçekleştiren Selman, ardından meme cerrahi ve proktoloji alanında üst ihtisasını bitirdi.

1986 ve 1993 seneleri arasında İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde görev yapan Salih Selman, 7 sene süreyle Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalıştı.

3 yabancı dil bilen doktor, 40 yaşında hafızlığını tamamladı. Selman kendi gibi doktor olan, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Şule Selman ile evlidir. Çiftin bu evlilikten Saliha Büşra adında da bir kızları bulunuyor.

Arif Kocabıyık, Dr. Salih Selman hakkında ne dedi?

Arif Kocabıyık, 3 dil bilen ve hafız olan Op. Dr. Salih Selman için 'sahtekar' yakıştırmasında bulundu. Selman'ı tanıyanlar yorum yaparak duruma el atmak istese de, Kocabıyık'ın paylaşımı kısa sürede gündem oldu. .