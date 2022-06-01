Bebek sahili olayı nedir? Bebek sahili neden TT oldu? Bebek sahilindekiler Türk mü?

Bebek sahili olayı nedir? Hayasız görüntüler nedeniyle TT olan 'Bebek sahili'nin neden gündem olduğu, en sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Bebek sahilinde videosu çekilen kişilerin Türk mü, yabancı uyruklu mu oldukları da büyük tartışmalara neden oldu. Peki ama Bebek sahilinde ne oldu, neler yaşandı? Bebek sahilindekiler Türk mü? İşte rezil olayın detayları...

Hayasız görüntüler nedeniyle TT olan 'Bebek sahili'nin neden gündem olduğu, en sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Bebek sahilinde videosu çekilen kişilerin Türk mü, yabancı uyruklu mu oldukları da büyük tartışmalara neden oldu. Peki ama Bebek sahilinde ne oldu, neler yaşandı? Bebek sahilindekiler Türk mü? İşte rezil olayın detayları...

Bebek sahili olayı nedir?

Bebek sahilinde iki ayrı günde, iki ayrı çıplaklık olayı baş gösterdi. İlk olarak bir çiftin cinsel ilişkiye girdiği anlar kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Daha sonra yine Bebek sahilinde çıplak vaziyette bankta güneşlenen bir adam fotoğrafı paylaşıldı.

Bebek sahili neden TT oldu?

Bebek sahilinde yaşanan yabancı uyruklu kişilerin çıplak görüntüleri 'Bebek sahili' etiketinin gündem olmasını sağladı.

Bebek sahilindekiler Türk mü?

Bebek sahilindeki olaylarda yer alan şahısların kimlikleri verilmedi. Fakat sosyal medyada kişilerin yabancı olduklarına dair söylemler yer alıyor.

Olayla ilgili İstanbul Valiliği sosyal medya hesabından;

"30 Mayıs 2022 Pazartesi günü Beşiktaş ilçemiz Bebek sahilinde Ö.K ve C.M.T.'nin halka açık alanda alenen hayasızca harekette bulundukları tespit edilmiştir.

Güvenlik güçlerimizce yakalanan şahıslar hakkında "Hayasızca Hareket" suçundan adli soruşturma başlatılmıştır.

Yapılan incelemede, şüpheli Ö.K.'nın aralarında 'Uyuşturucu kullanmak, çocuk istismarı, görevli memura mukavemet' gibi suçlardan 11, şüpheli C.M.T.'nın ise 'Hayasızca Hareket, Kasten Yaralama' suçlarından 8 kaydı bulunduğu anlaşılmıştır."

açıklaması geldi.