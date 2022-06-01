Ezgi Mola ne dedi? Ezgi Mola Tuğçe Kazaz'a ne dedi? Tuğçe Kazaz ne cevap verdi?

Ezgi Mola ne dedi? Gündeme gelen eski manken Tuğçe Kazaz, sözleriyle birçok kişiyi kızdırdı. Kazaz'ın sözlerinden kısa bir süre sonra Ezgi Mola'da sert tepki vererek bir polemik başlattı. Peki ama Ezgi Mola ne dedi ve Tuğçe Kazaz ne cevap verdi? Ezgi Mola olayı nedir? İşte merak edilen detaylar...

Gündeme gelen eski manken Tuğçe Kazaz, sözleriyle birçok kişiyi kızdırdı. Kazaz'ın sözlerinden kısa bir süre sonra Ezgi Mola'da sert tepki vererek bir polemik başlattı. Peki ama Ezgi Mola ne dedi ve Tuğçe Kazaz ne cevap verdi? Ezgi Mola olayı nedir? İşte merak edilen detaylar...

Ezgi Mola ne dedi?

Tuğçe Kazaz geçtiğimiz günlerde "şeriat" konulu bir paylaşım yaptı. Kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alan paylaşıma, Ezgi Mola "Yallah Arabistan'a" yorumuyla karşılık verdi.

Tuğçe Kazaz'ın Mola'ya verdiği yanıt da sosyal medyadaki gündemini koruyor.

Tuğçe Kazaz ne cevap verdi?

Tuğçe Kazaz, Mola'ya;

"Ezgi Mola bana 'Yallah Arabistan'a' demiş! Türkiye babanın çiftliği mı ki oraya buraya yol veriyorsun? Haddini bil, medya maymunluğuna devam et. Burası şehit kanlarıyla sulanarak vatan edilmiş Osmanlı bakiyesidir, sadece din düşmanlarının ülkesi değildir, bunu size öğreteceğiz." şeklinde karşılık verdi.

Tuğçe Kazaz'ın şerat konulu paylaşımı için aşağıdaki habere tıklayınız...