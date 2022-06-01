Şahan Gökbakar ne dedi? Bebek sahilindeki olay için Şahan Gökbakar ne yorum yaptı? Şahan Gökbakar ne paylaştı?

Şahan Gökbakar ne dedi? Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Şahan Gökbakar, bu sefer Bebek sahilinde yaşananlar için yorum yaptı. Twitter'da gündem olan konu hakkında yazan Gökbakar'ın ne dediği merak ediliyor. Bebek sahilindeki olay için Şahan Gökbakar ne yorum yaptı? Şahan Gökbakar ne paylaştı? İşte detaylar...

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Şahan Gökbakar, bu sefer Bebek sahilinde yaşananlar için yorum yaptı. Twitter'da gündem olan konu hakkında yazan Gökbakar'ın ne dediği merak ediliyor. Bebek sahilindeki olay için Şahan Gökbakar ne yorum yaptı? Şahan Gökbakar ne paylaştı? İşte detaylar...

Şahan Gökbakar ne dedi?

Her olay sonrasında yaptığı yorumlarla genelde, gündemi karıştırmaya çalışan Şahan Gökbakar, bebek sahilinde yaşanan hayasız olaylar için de yorumunu geciktirmedi.

Şahan Gökbakar sosyal medya hesabından; "İstanbul Boğazı'nda yaz aylarının coşkusu yaşanıyor..." cümlesiyle fotoğraflar paylaştı.

Bebek sahili olayı nedir?

İstanbul'un Bebek semtinde ilk olarak bir çiftin cinsel ilişkiye girdiği anlar kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Daha sonra yine Bebek sahilinde çıplak vaziyette bankta güneşlenen bir adam fotoğrafı paylaşıldı.

Olaydaki kişilerin yabancı uyruklu oldukları ve birinin Türk vatandaşlığı aldığı, söylemler arasında yer alıyor.