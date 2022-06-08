Ayhan Bilgen'den 'kaos' uyarısı
Türkiye'nin Sesi Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen, ekonomik kriz kaynaklı 'iç çatışma' uyarısı yaptı. İktidara ve muhalefete seslenen Bilgen, 'olağanüstü tedbirler' alınması için çağrıda bulundu.
2022-06-08 16:07:38
Geçtiğimiz aylarda HDP'den istifa ederek Türkiye'nin Sesi Partisi'nin (SES Partisi) kuran Ayhan Bilgen, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda derinleşen ekonomik krize dikkat çekerek uyarılarda bulundu.
Hem iktidar hem de muhalefet blokuna seslenen siyasetçi, 'olağanüstü tedbirler' alınması için çalışma yapılması gerektiğini söyledi:
"İktidarı ve muhalefetiyle siyaset kurumu ekonomik krizi ortak radikal adımlar atarak yönetemezse iç çatışmayı doğurabilecek bir kaos yaşayabiliriz.
Partilerin hem asgari politik ve teknik katkısıyla, popülist siyasete karşı acil eylem planlı ekonomik olağanüstü tedbirler masaya yatırılmalıdır."
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