Ayhan Bilgen'den 'kaos' uyarısı

Türkiye'nin Sesi Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen, ekonomik kriz kaynaklı 'iç çatışma' uyarısı yaptı. İktidara ve muhalefete seslenen Bilgen, 'olağanüstü tedbirler' alınması için çağrıda bulundu.