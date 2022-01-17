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AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı! AÖF sınav sonuçlarının açıklandığı bildirildikten sonra binlerce öğrenci sınav sonuçlarını sorgulayacakları ekranı araştırıyor. Peki ama AÖF sınav sonuçları nereden öğrenilir? 8-9 Ocak tarihlerinde Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavlarını tamamlayan öğrenciler için AÖF sorgulama ekranı ve detayları...

58 Dakika Önce
2022-01-17 19:37:55
AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı! AÖF sınav sonuçlarının açıklandığı bildirildikten sonra binlerce öğrenci sınav sonuçlarını sorgulayacakları ekranı araştırıyor. Peki ama AÖF sınav sonuçları nereden öğrenilir? 8-9 Ocak tarihlerinde Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavlarını tamamlayan öğrenciler için AÖF sorgulama ekranı ve detayları...

AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖF final sonuçları açıklandı. Binlerce öğrencinin beklediği haber AÖF resmi twitter hesabından duyuruldu. Paylaşımda; "2021-2022 Güz Yarıyılı Ara Sınav sonuçları sınavdan 4 gün sonra açıklandı! Sonuçlarınıza öğrenci otomasyonu üzerinden erişebilirsiniz. Sınav sonuçlarınızın beklediğinizden daha yüksek gelmesi dileğiyle." açıklamasında bulunuldu.

AÖF Sınav Sonuçlarını Sorgulamak İçin TIKLAYINIZ...

aöf sınav sonuçları

AÖF Hakkında

AÖF Önlisans (2 yıllık);

Uzaktan öğretim, "öğrencinin iletişim teknolojilerinden yararlanarak öğrenmesini sağlayan" çağdaş bir uygulamadır. Gelişmiş ya da gelişmekte olan pek çok ülkede uygulanmakta olan uzaktan öğretim yoluyla her yaş her gelir ya da her meslek grubundan insanın, üretkenliklerini yitirmeden, öğrenimlerini kendi hız ve kapasitelerine göre ayarlayarak eğitimlerini sürdürdükleri bir sistemdir. Farklı mekânlardaki öğrenci, öğretim elemanı ve eğitim araçlarını iletişim teknolojileri ile bir araya getiren eğitim modellerini kapsayan uzaktan eğitim, çağın teknolojisinden yararlanılmasını sağlayan bir eğitim felsefesidir.

AÖF Lisans (4 yıllık);

Uzaktan öğretim, "öğrencinin iletişim teknolojilerinden yararlanarak öğrenmesini sağlayan" çağdaş bir uygulamadır. Gelişmiş ya da gelişmekte olan pek çok ülkede uygulanmakta olan uzaktan öğretim yoluyla her yaş her gelir ya da her meslek grubundan insanın, üretkenliklerini yitirmeden, öğrenimlerini kendi hız ve kapasitelerine göre ayarlayarak eğitimlerini sürdürdükleri bir sistemdir. Farklı mekânlardaki öğrenci, öğretim elemanı ve eğitim araçlarını iletişim teknolojileri ile bir araya getiren eğitim modellerini kapsayan uzaktan eğitim, çağın teknolojisinden yararlanılmasını sağlayan bir eğitim felsefesidir.

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