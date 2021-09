Akşener’in, ‘Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim’ açıklaması ne anlama geliyor?

Kamuoyu Araştırmacı İbrahim Uslu, İYİ Parti lideri Akşener'in 'Ben başbakanlığa adayım' açıklamasında dair, 'Öngördükleri gibi Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ilk seçimde yenerse Meral hanım da otomatik olarak sağın liderleri vasfına gelecektir' diye konuştu.

Kamuoyu Araştırmacı İbrahim Uslu, İYİ Parti lideri Akşener'in 'Ben başbakanlığa adayım' açıklamasında dair, "Öngördükleri gibi Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ilk seçimde yenerse Meral hanım da otomatik olarak sağın liderleri vasfına gelecektir. Başbakanlıktaki iddiası da bunların sonucu olarak ortaya çıkıyor. Benim gördüğüm böyle bir vizyonu var sayın Akşener'in" diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Halk TV'de “Liderler Söyleşisi” programında Suat Toktaş'ın konuğu oldu. Akşener, Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim. Bunu net bir şekilde söylüyorum. Ben başbakanlığa adayım" dedi.

Kamuoyu Araştırmacısı İbrahim Uslu, Halk TV ekranlarında yayınlanan Özlem Gürses'le Perdenin Önü Arkası programında Akşener'in 'Ben başbakanlığa adayım' ifadesini değerlendirdi.

Uslu, "Sayın Akşener ilk seçimde başbakan olacağım falan demiyor. 'Parlamenter Sisteme ülkeyi geçireceğiz, bu sistem içinde rekabet edeceğiz ve ben orada başbakanlığa talibim' diyor. Millet İttifakı'nın amacı zaten ülkeyi parlamenter sisteme geçirmek. Parlamenter sisteme geçtikten sonra yapılar rekabet edecekler. Düşman olacakları anlamına gelmiyor tabii. Koalisyonlar, seçim işbirlikleri var. Parlamenter sistemde doğal olarak her partinin genel başkanı başbakan olmak için yarışıyor. Şu an için proje parlamenter sisteme geçilecek, ondan sonra her genel başkan başbakan adayı olacak" diye konuştu.

"Aslında Akşener şunu söylemek istiyor" diyen Uslu şöyle devam etti:

Sayın Akşener şunun farkında eğer önümüzdeki seçimlerde Bahçeli ve Erdoğan'ı yenerse sağın lideri haline gelecek. Sonraki ilk seçimde de başbakanlıkta ilk aday olacak çünkü sağın oy potansiyelinin sağdan daha yüksek olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu sadece bir hayal değil bir vizyon. Öngördükleri gibi Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ilk seçimde yenerse Meral hanım da otomatik olarak sağın liderleri vasfına gelecektir. Başbakanlıktaki iddiası da bunların sonucu olarak ortaya çıkıyor. Benim gördüğüm böyle bir vizyonu var sayın Akşener'in.

