Ahlam Albashir kimdir? İstiklal Caddesi patlamasını yapan Ahlam Albashir tutuklandı mı Suriyeli mi, nereli? soruları araştırılıyor. İstanbul Emniyet müdürlüğü'nün teyakkuza geçmesinin ardından kısa bir süreç içerisinde şüpheliler gözaltına alındı. Olayla ilgili 1200 güvenlik kamerası incelendi ve 21 adrese operasyon düzenlendi. İşte İstiklal Caddesi patlamasını yapan kadın ve ona yardım eden kişilerin gözaltına alınmasının detayları..

Ahlam Albashir kimdir? İstiklal Caddesi patlamasını yapan Ahlam Albashir tutuklandı mı Suriyeli mi, nereli? soruları araştırılıyor. İstanbul Emniyet müdürlüğü'nün teyakkuza geçmesinin ardından kısa bir süreç içerisinde şüpheliler gözaltına alındı. Olayla ilgili 1200 güvenlik kamerası incelendi ve 21 adrese operasyon düzenlendi. İşte İstiklal Caddesi patlamasını yapan kadın ve ona yardım eden kişilerin gözaltına alınmasının detayları..

İstiklal Caddesi patlamasında 1200 güvenlik kamerası incelendi

13 Kasım Pazar günü İstiklal Caddesi'nde beton saksıya bitişik olan bir banka bırakılan bomba ikisi çocuk 6 kişinin ölümüne neden oldu. 81 vatandaşımızın da yaralanmasına neden olan patlamanın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü teyakkuza geçti. Sabaha karşı Küçükçekmece'de saklandığı evde yakalanan terörist için 1200 güvenlik kamerası incelendi.

Ahlam Albashir kimdir?

Terörist kadının olay yerinden hızlı adımlarla uzaklaştıktan sonra taksi ile Esenler'e gittiği tespit edildi. Yapılan fiziki ve teknik çalışmada kadınla irtibata geçen 21 adrese operasyon düzenlendi. 46 kişiyi yakalanarak gözaltına alındı. Olayı gerçekleştiren kişinin Suriye uyruklu Ahlam Albashir adlı bir kadın olduğu tespit edildi.

Ahlam Albashir tutuklandı mı Suriyeli mi?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü;

"Olayı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashir isimli şahıs sağ olarak ele geçirilmiştir. Şahıs yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG Terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin üzerinden ülkemize eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını beyan etmiştir.

PKK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye Kobani'deki merkezinden İstanbul'da eylem talimatı alarak 13.11.2022 Pazar günü saat 16:20 sıralarında bombalı eylemi gerçekleştirdiğini ve kaçtığını beyan etmiştir. Olayla ilgili başlatılan çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir." sözlerinin yer aldığı bir açıklama yayımladı.

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