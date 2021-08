Afgan tercümanlar Türkiye'ye seslendi: Bizi yalnız bırakmayın

Afganistan’da Türk Silahlı Kuvvetleri için görev yapan Afganlar Türkiye’ye çağrıda bulundu.

Afgan tercümanlar tarafından yapılan açıklamada “Diğer NATO üyesi ülkelerin yaptığı gibi acilen bizi ve ailelerimizi Türkiye'ye intikal ettirin ve hayatımızı garanti altına alın.” İfadeleri kullanıldı.

İşte açıklamanın tamamı:

“Biz Türk Silahlı Kuvvetleri için 2001 yılından beri Afganistan'da görev yapan yerel tercümanlarız. Sayımız yaklaşık 150 kişidir.

Türk Silahlı Kuvvetleri Afganistan'a geldiği günden bu yana, hep yanlarında olan ve gerektiğinde gözleri, kulakları ve dilleri olarak TSK ve koalisyon güçlerinin Afganistan'da üstlendiği misyonun başarısına başarı katan, gerektiğinde her türlü çaba ve fedakarlığı esirgemeyen bizler 20 yıldan beri Afganistan'da Mehmetçikle birlikte omuz omuza görev yapmaktayız.

Bilindiği üzere, ABD ve NATO güçleri ülkeyi terk etme kararını aldıktan sonra, her geçen gün ülkede hakimiyet alanını genişleten Taliban, Türkiye dahil hiçbir yabancı askerini ülkede istemediğini açıkça ilan etti. Bu durum Türk askeri ile birlikte görev yapan biz Tercümanların ve ailelerimizin can güvenliğini tehlikeye sokmuştur. Şu anda Taliban, başkent Kabil'i de ele geçirerek Afganistan'da tam hakimiyet ilan etmiştir. Halihazırda Türk Silahlı Kuvvetleri ve koalisyon güçleri ile birlikte görev yaptığımız için Taliban tarafından casus ve hain olarak algılanmaktayız. Bizim ve ailelerimizin can güvenliği ciddi manada tehlikeye girmiştir.

Kimliklerimizin Taliban tarafından tespit edilmesi ve sırf Türk kardeşlerimize hizmet ettiğimiz için öldürülmemiz an meselesidir.

Afganistan'da Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte canı pahasına görev yapmakta olan tüm tercümanlar olarak Büyük Türk Devletinden talebimiz şudur. Diğer NATO üyesi ülkelerin yaptığı gibi acilen bizi ve ailelerimizi Türkiye'ye intikal ettirin ve hayatımızı garanti altına alın.

Mazlumların koruyucusu ve kollayıcısı Türk Devletinin yardım ve koruma konusunda ABD ve Avrupa ülkelerinden kat be kat üstün olduğu Tüm dünyanın malumudur.

Biz de şu anda himayenize sığınıyoruz. Sahip olduğumuz eğitim ve yeteneklerle Yüce Türk Devletine hizmetimizi Türkiye'de devam ettirmek istiyoruz.

Saygılarla;

Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı Emrinde Görevli Tercümanlar”

