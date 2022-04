Açıklamasıyla çok konuşulmuştu! Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Uzun görevden alındı

“Çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle fiyatı artırdık” açıklamasıyla gündem olan Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Osman Uzun görevden alındı.

Et ve Süt Kurumu (ESK), geçen ay kırmızı et fiyatlarına yüzde 48 zam yapmış, sığır kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, sığır bonfilenin kilosu ise 154 liradan 228 liraya yükselmişti. Zam haberinin üstüne vatandaşlar ucuz et alabilmek için Et ve Süt Kurumu önünde uzun kuyruklar oluşturmuştu. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun konuyla ilgili bir açıklamasında, “Çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı artırdık” demiş ve gündem olmuştu.

DİĞER ESK ATAMALARI

Söz konusu görevden alma Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4'üncü maddesi gereği yapıldı.

Uzun'la beraber ESK Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeleri Zekeriyya Erdurmuş ve Hasan Hüseyin Aydemir de görevden alındı.

Söz konusu görevden alma karaları Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesi gereği yapıldı.

233 sayılı KHK'nın 8'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereği ESK Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Sezai Aydın görevden alındı. Aydın'ın yerine Mehmet Ali Köse atandı.

