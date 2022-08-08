30 yıl sonra bir ilk! Buraya Türkiye ile savaşmaya geldik ama işler değişti

Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Armitage, 'Birbirine karşı bir dönem savaşan ülkeler arasındaki ilişkilerin iyi bir dostluğa ve iş birliğine dönüşmesi uluslararası ilişkilerde çok nadir görülen bir durumdur. Bu bağdan gurur duyuyoruz.' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu 14 Ekim 2021'de sunarak görevine başlayan Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Miles Armitage, Türkiye'deki ilk röportajında AA ekibini konutunda ağırladı.

Armitage, Türkiye ile ilgili izlenimlerini, iki ülke arasındaki "eşsiz" olarak tanımladığı ikili ilişkileri, Türkiye'deki özel yaşamını, büyükelçilik döneminde gerçekleştirmek istediği hedefleri anlattı.

"30 yıl sonra yeniden Türkiye'de olmak harika"

Armitage, Türkiye'de yaşamaktan dolayı çok memnun olduğunu, Türkiye'de bulunmanın kendisi için nostaljik bir anlamı olduğunu söyledi.

Kendisi 16 yaşındayken ailesiyle birlikte yaptıkları cruise seyahatindeki duraklardan birinin Türkiye olduğunu belirten Armitage, "Bu ziyaretin ardından 20'li yaşlarımda sırt çantalı bir gezgin olarak Türkiye'ye geldim. İstanbul, Kapadokya, Çanakkale ve Gelibolu Yarımadası'na seyahat etmiştim." diye konuştu.

Armitage, o dönem yaptığı bu gezilerden çok güçlü bir izlenimle ayrıldığının altını çizerek, şunları ifade etti:

"Bu seyahatlerde Türk halkının misafirperverliğine, cömertliğine ve doğadaki muhteşem manzaralara tanıklık ettim. Gezdiğimiz yerlerdeki dükkanlarda çay içtik, insanlarla sohbet ettik. Çok güzel anılardı. Tam 30 yıl sonra yeniden bu muhteşem ülkeyi gezmek için daha uzun bir vakte sahip olmak harika."

Armitage, Türkiye'nin değişik kültürlerden insanların oluşturduğu sıra dışı bir ülke olduğunu vurguladı.

"Buraya savaşçı olarak geldik, ancak ilişkimiz dostlukla neticelendi"

Türkiye ile Avustralya arasındaki ikili ilişkilerin oldukça sağlam temeller üzerine inşa edildiğine dikkati çeken Armitage, 1. Dünya Savaşı'nda Gelibolu'ya savaşmak için gelen Avustralyalı askerlere atfen, "Buraya savaşçı olarak geldik ancak (Türkiye ile) ilişkimiz dostlukla neticelendi." ifadesini kullandı.

Armitage, iki ülke arasında "eşsiz bir bağ" olduğunu vurgulayarak, "Birbiriyle savaşan ülkeler arasındaki ilişkilerin bu denli iyi bir dostluğa ve iş birliğine dönüşmesi uluslararası ilişkilerde çok nadir görülen bir durumdur. Bu bağdan gurur duyuyoruz." şeklinde konuştu.

"Önceliğim ikili ticari ilişkilerin ve yatırımların artmasını sağlamak"

Armitage, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2 milyar dolar civarında olduğu, ancak G20 düzeyinde ekonomiye sahip iki ülke için bu rakamın daha yüksek olması gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

Görev süresi boyunca bu rakamı artırmak için çaba göstereceğini belirten Armitage, "Yakın dönemde biri bioteknoloji, diğeri de finans teknolojiisi olmak üzere iki Avustralya firması Türkiye'ye yatırım yapma kararı aldı. Bu alanlar daha fazla iş birliği yapabileceğimiz sektörler. Benim önceliğim bu tür ticari iş birliklerinin ve yatırımların artmasını sağlamak." dedi.

Armitage, iki ülkenin geliştirebileceği bir başka alanın da eğitim sektörü olduğuna işaret etti.

Uluslararası öğrenciler için önemli bir eğitim durağı olan Avustralya'nın pandemi döneminde öğrenci kaybettiğine değinen Armitage, azalan öğrenci kapasitesini yeniden artırmak istedikleri ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini kaydetti.

Armitage, iki ülkenin birçok ortak siyasi organizasyonun üyesi olduğunu hatırlatarak, birlikte çalıştıkları G-20, OECD VE MIKTA (Meksika-Endonezya-Güney Kore-Türkiye-Avustralya'dan oluşan istişare platformu) gibi kuruluşların da aracılığıyla ilişkilerin daha da arttırılmasını hedeflediklerini söyledi.